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Gost koji je nekoliko dana pred svadbu javio da neće doći jer se razboleo ostao je zatečen kada su mu mladenci potom zatražili novac. Svoju priču podelio je na Reditu, gde se povela rasprava o tome da li gost treba da snosi trošak svog mesta ako izostane zbog bolesti.

Muškarac je napisao da je ranije potvrdio dolazak, ali da se razboleo nekoliko dana pre venčanja. Nije želeo da rizikuje i zarazi druge goste, pa je pozvao mladence, čestitao im i objasnio zašto neće moći da dođe. Pomislio je da je time sve rešeno, ali nekoliko dana kasnije dobio je zahtev za uplatu 260 dolara, odnosno oko 220 evra.

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- Ovo je ludo, pogotovo danas. Jedva ih poznajemo - napisao je, tražeći mišljenje drugih korisnika.

Kako je naveo, zahtev mu je poslat preko Venma, aplikacije za slanje novca koja se koristi u Sjedinjenim Američkim Državama. Nije mu bilo jasno da li mladenci traže da im nadoknadi trošak hrane i mesta koje su rezervisali za njega ili očekuju da učestvuje u drugim troškovima organizacije. Situaciju mu je dodatno otežalo to što je mladoženja, prema njegovim rečima, advokat.

„Ko želi bolesne goste?“

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Objava je ubrzo izazvala brojne komentare. Mnogi korisnici smatrali su da nije u redu tražiti novac od gosta koji je otkazao dolazak jer se razboleo i nije želeo da ugrozi ostale.

- Ko želi bolesne goste? - zapitao se jedan od komentatora.

Drugi mu je savetovao da ne plati.

- Samo im nemojte platiti. Šta će da urade - da vas uhapse? - napisao je.

Pojedini korisnici istakli su da razumeju kako kasno otkazivanje može da napravi dodatni trošak mladencima, naročito ako su broj gostiju i hranu unapred platili. Ipak, smatrali su da to ne znači da račun treba poslati osobi koja nije mogla da predvidi da će se razboleti.

- Svadba je proslava, a ne terapija ili poslovni dogovor - glasio je jedan od komentara.

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Ko treba da snosi trošak otkazivanja?

Priča je ponovo otvorila pitanje ko snosi posledice kada gost u poslednjem trenutku ne može da dođe na venčanje. Mladenci često mesecima unapred rezervišu prostor, hranu i piće, pa im promena broja gostiju može doneti stvarni finansijski gubitak.

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