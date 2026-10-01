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Oktobar će proteći u znaku Vage – simbola ravnoteže, partnerstva, izbora i težnje ka pravdi. Kako kaže Tamara Globa, ovaj mesec podstaći će mnoge da razmisle o tome koliko je njihov život skladan, koji odnosi zaista imaju značaj i koje odluke mogu da odrede njihovu budućnost.

Posebno mesto u energiji ovog perioda zauzimaju ljubav, zajedništvo, lepota i odnosi sa ljudima iz okruženja. Prema mišljenju čuvene ruske astrološkinje, sredina jeseni biće vreme preispitivanja prošlosti i planiranja budućnosti. Mnogi će uspeti da sagledaju poznate okolnosti iz drugog ugla, preispitaju odnose sa partnerima, prijateljima i članovima porodice, ali i da shvate koji ciljevi zaista zaslužuju trud.

Astro prognoza Tamare Globe za oktobar 2026. godine pokazuje da jedne ovog meseca očekuju nova poznanstva i finansijske prilike, dok će drugi morati da se posvete domu, zdravlju ili odnosima.

Ovan

Ovan Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Za Ovnove će oktobar biti mesec promena. Moraće da preispitaju svoje stavove o odnosima, komunikaciji, događajima iz prošlosti i sopstvenim perspektivama. Promene mogu biti rezultat svesnih odluka, ali mogu doći i neočekivano – novi susreti podstaći će pripadnike ovog znaka da preispitaju svoj privatni život. Gotovo do kraja meseca posebno važnu ulogu imaće ljubav, kreativnost, sport, odmor i aktivnosti koje im donose zadovoljstvo. Ovnovi bi trebalo da obrate pažnju i na poslovne ciljeve i finansijske mogućnosti.

Bik

Bik Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Za Bikove se astrološka prognoza Tamare Globe za oktobar 2026. prvenstveno odnosi na posao, zdravlje i odnose sa bliskim osobama. U prvoj polovini meseca pripadnici ovog znaka moći će da računaju na pomoć ljudi koji ih vole i cene. Ipak, važno je da pažljivije biraju reči: primedbe i kritike mogu izazvati nepotrebne rasprave. Na privatnom planu moguće je preispitivanje ranijih odnosa. Više pažnje zahtevaće deca, partneri i roditelji. Promene će zahvatiti i pitanja stanovanja, a nisu isključeni renoviranje, preuređenje ili kupoprodaja nekretnina.

Blizanci

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Oktobar će Blizancima doneti priliku da već stečeno iskustvo i znanje iskoriste za nove projekte. Rođaci, prijatelji i poznanici mogu im biti od pomoći u poslovima koji su im ranije već donosili uspeh. Dobre mogućnosti otvaraju se onima koji se bave književnošću, javnim nastupima ili čiji je posao povezan sa putovanjima i službenim putovanjima. Istovremeno, u centru pažnje ostaće pitanja doma, dece i ljubavnih odnosa. Tokom meseca moguće su promene u krugu prijatelja. Sredinom oktobra poznanici i prijatelji mogu pružiti Blizancima podršku u finansijskim pitanjima i pomoći im da ostvare zaradu.

Rak

Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Za Rakove će oktobar biti ispunjen susretima, komunikacijom i intelektualnim radom. Pripadnicima ovog znaka može se ukazati prilika za učenje, rad na novom projektu ili predstavljanje svog znanja široj publici. Nova poznanstva biće posebno značajna: među ljudima koji uđu u njihov život može se naći osoba koja će probuditi snažno interesovanje, pa čak i romantična osećanja. Na finansijskom planu Rakovi će morati aktivno da traže mogućnosti za povećanje prihoda. U tome im mogu pomoći osobe na višim položajima, kao i saradnici na kreativnim projektima.

Lav

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Lavove u oktobru očekuje posebno aktivan period. Pred pripadnicima ovog znaka otvoriće se nove mogućnosti, a ranije postavljeni ciljevi mogli bi da dobiju potreban zamah. U ostvarivanju rezultata pomoći će im ne samo sopstvena upornost već i podrška prijatelja i istomišljenika. Tokom meseca mogu se pojaviti novi izvori prihoda ili ponude koje bi mogle da poboljšaju njihovo materijalno stanje. U drugoj polovini oktobra naročito su izgledni važni partnerski projekti. Uspeh može doći izdaleka, a poslovne veze sa ljudima iz drugih gradova ili zemalja pokazaće se kao perspektivne.

Devica

Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Astrološka prognoza Tamare Globe za oktobar 2026. Devicama najavljuje prilike za putovanja, nova poznanstva i učvršćivanje položaja u karijeri. Pripadnici ovog znaka mogli bi da otputuju sa ljudima koje dobro poznaju ili da na putovanju upoznaju osobe koje će im doneti korisna iskustva. Mesec će istovremeno biti dinamičan i na finansijskom planu. Device će moći da zarade, ali će zajedno sa prihodima rasti i troškovi. Krajem druge dekade oktobra moglo bi da se nagomila naročito mnogo poslovnih zadataka, ali će želja da sve preuzmu na sebe odjednom dovesti do premora.

Vaga

Vaga Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Za Vage će oktobar biti jedan od najznačajnijih meseci u godini. U njihov život mogu ući ljudi koji će im pomoći na privatnom, poslovnom i društvenom planu. Podrška bi mogla da stigne čak i od onih od kojih je uopšte nisu očekivale. Globa savetuje pripadnicima ovog znaka da idu napred ako su njihove namere iskrene, a ciljevi zaista važni. Ipak, neće sve proći bez rasprava. Moguća su neslaganja sa partnerima i suparnicima, ali će Vage, uz jasan stav, uspeti da odbrane svoje interese. U njihovom okruženju mogu se pojaviti uticajni, kreativni ljudi i osobe od autoriteta. Posebno mesto zauzeće ljubav, prijateljstvo i deca.

Škorpija

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Oktobar će Škorpijama pružiti priliku da se istaknu. Glavni aduti pripadnika ovog znaka biće intelekt, moć zapažanja i sposobnost da govore o onome što drugi radije ne primećuju. Škorpije će umeti da kritički sagledaju dešavanja i proniknu u suštinu složenih pitanja. Ipak, oštre izjave mogle bi da im odmognu. Posebno bi trebalo da budu oprezne u razgovorima sa nadređenima i poslovnim partnerima. Istovremeno, upravo bi hrabrost mogla da im pomogne da ostvare lične interese i postignu zacrtane ciljeve.

Strelac

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Oktobar bi Strelčevima mogao da donese dobre prilike za zaradu, naročito ako je njihov posao povezan sa dalekim putovanjima ili stranim partnerima. U život pripadnika ovog znaka vratiće se ljudi iz prošlosti, a sa njima bi mogle da se otvore i nove perspektive. Ipak, finansijski oprez ovog meseca biće posebno važan. Zarađeni novac najbolje je da ne troše impulsivno i da ne ulažu velike iznose u sumnjive projekte. Posebna tema biće krug prijatelja. Stari prijatelji, novi poznanici i zaštitnici mogu im pružiti podršku, ali će se istovremeno verovatno pojaviti i glasine iza njihovih leđa.

Jarac

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Astrološka prognoza Tamare Globe za oktobar 2026. Jarčevima najavljuje period pun događaja, ali i različitih, ponekad protivrečnih okolnosti. U prvoj polovini meseca uspešna bi mogla da budu daleka putovanja i poslovi povezani kako sa novim, tako i sa ranijim mogućnostima. Prijatelji će pomagati pripadnicima ovog znaka, a stari projekti dobiće priliku za nastavak. Krajem oktobra ranije osmišljeni planovi mogli bi da počnu da donose opipljive rezultate. Istovremeno, moguće su promene u odnosima sa rukovodstvom i nadređenima. Jarčevi će morati pažljivije da prate dešavanja u svom okruženju i da vode računa o sopstvenom autoritetu, imovini i finansijskim pitanjima.

Vodolija

Vodolija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Vodolije očekuju dobre mogućnosti povezane sa dalekim putovanjima i poslovima daleko od kuće. Posebno zanimljiv mogao bi da bude kraj meseca: putovanje ili novo poznanstvo mogu značajno promeniti život pripadnika ovog znaka. Nisu isključena romantična dešavanja i upečatljivi susreti. Istovremeno, oktobar će podstaći Vodolije da preispitaju odnose sa partnerima. Moguće su rasprave sa konkurentima i poslovnim saradnicima. Zato je važno da, uz zaštitu sopstvenih interesa, saslušaju i ljude sa kojima sarađuju.

Ribe

Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Astrološka prognoza Tamare Globe za oktobar 2026. za Ribe je povezana sa temeljnim preispitivanjem prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Pripadnici ovog znaka moraće da razmisle o tome kuda idu i koja znanja mogu da im pomognu u budućnosti. Poseban značaj imaće nova poznanstva, intelektualni projekti i kontakti sa ljudima izdaleka. Prva polovina meseca pogodna je za rešavanje porodičnih pitanja i pitanja vezanih za dom. Nekretnine, imovina i uređenje prostora zauzimaće važno mesto gotovo tokom celog oktobra. Istovremeno, Ribama bi mogla da se ukaže prilika za perspektivan posao ili novi poslovni projekat.

Astrološka prognoza Tamare Globe za oktobar 2026. najavljuje mesec u kojem će gotovo svaki znak morati nešto da preispita. Za jedne će to biti odnosi i prijateljstva, a za druge karijera, novac ili pitanja vezana za dom.

Ako horoskop Tamare Globe za oktobar 2026. posmatramo kao opštu smernicu, posebnu pažnju trebalo bi posvetiti temama koje se vraćaju iz prošlosti. Stara poznanstva, nedovršeni poslovi, raniji projekti i davno donete odluke mogli bi ponovo da postanu aktuelni.

(Kurir.rs/Žena)

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