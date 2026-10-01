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Pojave se na prozorima, fasadama i terasama, a ponekad ih zateknemo i u stanu.Smrdibube su čest prizor u jesen, kada počinju da traže mesto na kojem će se skloniti od hladnoće. Ako ih odjednom ima mnogo, to ne mora da znači da su se namnožile u kući - najčešće samo traže put do toplog i zaklonjenog prostora za prezimljavanje.

Kada se dani skrate, a temperature počnu da padaju, smrdibube napuštaju svoja letnja staništa i traže sigurno skrovište. U prirodi se zavlače ispod kore drveća i među opalo lišće. Kuće im nude sličnu zaštitu: pukotine na fasadi, prostor oko prozora i vrata, kao i otvore iza spoljne obloge.

Smrdibuba na prozoru
Foto: Gerd Harder / Alamy / Profimedia

Zato ih često ima najviše na kućama u blizini vrtova, parkova, drveća i poljoprivrednih površina. Privlače ih i osunčani zidovi, na kojima se tokom toplih jesenjih dana može okupiti veliki broj insekata.

Zašto ih neke jeseni ima više?

Broj smrdibuba koje viđamo može da zavisi od vremenskih uslova tokom proleća i leta. Toplije vreme može da pogoduje razvoju pojedinih vrsta, pa ih nakon povoljne sezone bude više. Kada stigne jesen, veliki broj jedinki gotovo istovremeno kreće u potragu za mestom za prezimljavanje.

smrdibuba
Mešavina đumbira u prahu i vode efikasna je zaštita za povrće od smrdibuba Foto: Profimedia

U Evropi se, osim domaćih vrsta, mogu naći i stenice koje potiču iz drugih delova sveta. Među njima je smeđa mramorasta stenica, poreklom iz istočne Azije. U jesen i ona traži zaklon u zgradama. U blizini kuća može se pojaviti i zapadna borova stenica, koja potiče iz Severne Amerike. Zbog toga smeđi insekt na prozoru ne mora uvek biti ista vrsta, iako se njihovo ponašanje u jesen često poklapa.

Da li su opasne i kako ih izbaciti?

Smrdibuba na listu
Mešavina đumbira u prahu i vode efikasna je zaštita za povrće od smrdibuba Foto: Shutterstock

Smrdibube koje ulaze u kuće uglavnom ne predstavljaju opasnost za ljude. Ne hrane se ljudskom krvlju, ali mogu da ispuste neprijatan miris ako ih zgnječimo ili uznemirimo. Zato ih je najbolje pažljivo pokupiti i izneti napolje.

Njihov ulazak u dom lakše ćete sprečiti nego rešiti se većeg broja insekata. Na prozore i ventilacione otvore postavite mrežice, a pukotine oko prozora, vrata i na fasadi zatvorite. Pregledajte i drva za ogrev, saksije i druge stvari koje unosite spolja — smrdibube se mogu sakriti među njima.

Smeđa mramorasta stenica može da pravi štetu u poljoprivredi, jer se hrani biljkama i oštećuje voće, povrće i druge useve. Ipak, pojava nekoliko jedinki u kući ne znači da su se tu nastanile. Kada vreme zahladi, one jednostavno traže zaklon - a topao dom im deluje kao dobro mesto za prezimljavanje.

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