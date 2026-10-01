Slušaj vest

Kamenac ispod ivice WC šolje često je teško dohvatiti četkom, pa se naslage uporno vraćaju i posle čišćenja. Za njihovo omekšavanje može da pomogne jednostavan trik: papir natopljen alkoholnim sirćetom zadržava kiselinu na mestu gde je najpotrebnija.

Ako sirće samo sipate u šolju, brzo će skliznuti niz površinu i završiti u vodi. Zato nekoliko komada toalet-papira natopite alkoholnim sirćetom, pa ih pritisnite uz naslage kamenca, naročito ispod unutrašnje ivice. Ostavite ih nekoliko sati, a kod tvrdokornijih naslaga i preko noći. Pre toga proverite da li površina dobro podnosi sirće.

Foto: Sorapop Udomsri / Panthermedia / Profimedia

Kada uklonite papir, istrljajte ta mesta WC četkom i pustite vodu. Postupak možete da ponovite i na kamencu koji se nalazi neposredno iznad nivoa vode: natopljeni papir pritisnite uz naslage i ostavite da odstoji.

Zašto ovaj trik može da pomogne?

Foto: Natalya Danko / Panthermedia / Profimedia

Kamenac uglavnom čine mineralne naslage, a sirćetna kiselina može da pomogne u njihovom omekšavanju i rastvaranju. Toalet-papir služi kao oblog: zadržava sirće uz kamenac dovoljno dugo da deluje, umesto da odmah sklizne u vodu.

Kod blažih naslaga ovaj postupak može da olakša čišćenje i smanji potrebu za ribanjem. Ako se kamenac dugo nakupljao i stvorio debeo sloj, jedno tretiranje možda neće biti dovoljno.

Video: Zlatna WC šolja