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Dok mnogi pranje sudova ostavljaju za kasnije, Kejt Midlton kaže da joj je to jedan od omiljenih kućnih poslova. Princeza od Velsa otkrila je i da joj se u kuhinji pridružuju princ Vilijam i njihova deca, pa je pranje posuđa, kako kaže, porodični posao.

Tokom posete Zapadnom Saseksu, Kejt je razgovarala sa članovima lokalne zajednice, među kojima je bila i 75-godišnja Lajnda Džouns. Na pitanje o kućnim obavezama, princeza je rekla da zaista voli da pere sudove.

Pogledajte u galeriji porodične kadrove kraljevskog para:

1/12 Vidi galeriju Kejt Midlton i princ Vilijam zaljubljeni su jedno u drugo kao prvog dana Foto: Will Warr/Kensington Palace / PA Images / Profimedia, Stephen Lock / i-Images / Eyevine / Profimedia, SplashNews.com / Splash / Profimedia

- Volim da perem sudove. Zaista uživam u tome - rekla je Kejt.

Otkrila je i kako Vilijam učestvuje u tom poslu:

- On briše sudove. Dobar smo tim. Uključujemo i decu - kazala je, misleći na princa Džordža, princezu Šarlot i princa Luisa.

I kraljica Elizabeta II volela je da pere sudove

kraljica Elizabeta II Foto: Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Kejt nije jedina članica kraljevske porodice koja je uživala u ovom kućnom poslu. Prema priči koju je kraljevski autor Valentajn Lou ispričao u podkastu magazina „Hello!“, pokojna kraljica Elizabeta II često bi nakon obroka u Balmoralu ustajala da opere sudove.

Anegdota potiče od Aleksa Alana, nekadašnjeg privatnog sekretara britanskog premijera Džona Mejdžora, koji je s premijerom odlazio na tradicionalne vikende u Balmoral. Ta okupljanja bila su opuštenija od zvaničnih prijema, a nakon zajedničkih obroka kraljica bi, prema Alanovom svedočenju, prala sudove.

Pogledajte u galeriji kako je pokojna kraljica izgledala u mladosti:

1/5 Vidi galeriju Britanska kraljica Elizabeta II u mladosti Foto: Alpha Historica / Alamy / Profimedia, CSU Archives Collection / Everett / Profimedia

Gosti bi ustajali da joj pomognu, ali bi im bilo rečeno da kraljica uživa u tome. Alan je ipak jednom pokušao da joj se pridruži - i dobio odgovor da to nije potrebno.

Priča ima i duhovit nastavak: sudovi koje bi kraljica oprala ručno kasnije bi, po povratku u zamak, ipak završili u mašini za pranje sudova.

Video: Kejt Midlton pre udaje za princa Vilijama