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Pire krompir deluje kao jednostavan prilog, ali nekoliko sitnih grešaka može da pokvari njegovu teksturu. Ako krompir predugo mešate, dodate previše tečnosti ili sipate hladno mleko, umesto vazdušastog pirea možete dobiti tešku i lepljivu smesu. Važan je i redosled: puter dodajte pre mleka.

Foto: Profimedia

Kada se krompir skuva, dobro ga ocedite, pa ga vratite u vruću šerpu i ostavite oko minut na tihoj vatri. Tako će ispariti višak vode, koji bi inače mogao da razredi pire.

Zatim krompir izgnječite gnječilicom. Blender je bolje izbegavati: brzo i intenzivno mućenje može da oslobodi previše skroba, pa pire postaje lepljiv i gumenast.

Prvo dodajte puter, pa mleko

Foto: Profimedia

Dok je krompir još vruć, umešajte puter i sačekajte da se potpuno istopi i sjedini s krompirom. Tek posle toga postepeno sipajte mleko, najbolje blago zagrejano. Tako ćete lakše kontrolisati gustinu i dobiti ujednačen, kremast pire.

Nemojte odjednom sipati svu količinu mleka. Dodajte ga pomalo, uz nežno mešanje, dok ne postignete teksturu koju želite. Na kraju posolite po ukusu.

Video: Kroketi od krompir