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Jedna žena iz Hrvatske izazvala je priličnu pometnju na društvenim mrežama kada je otvoreno podelila svoje nesvakidašnje strahove u vezi sa trudnoćom. Za razliku od uobičajenih briga budućih majki koje se tiču zdravlja bebe ili samog porođaja, njenu opterećenost izazvalo je sasvim drugo pitanje - ko snosi pravnu i finansijsku odgovornost ako se ispostavi da otac deteta nije njen bračni partner, već ljubavnik.

Svoje pitanje postavila je u Fejsbuk grupi "Pravna pomoć – Hrvatska", ne sluteći da će to izazvati pravu buru. Za manje od jednog dana objava je prikupila preko 300 odgovora, i dok su neki pokušavali da objasne šta u takvoj situaciji predviđa zakon, drugi su je zasuli kritikama i komentarima na račun njenog privatnog života.

Hrvatica zatrudnela s ljubavnikom, pravnu pomoć zatražila na FB Foto: Printscreen/Facebook

"Pravno pitanje, ako nezaposlena žena u braku zatrudni s ljubavnikom, ko je dužan da brine o njoj i detetu, suprug ili ljubavnik čije je dete, ali on to negira. Hvala na pomoći", napisala je ona.

Jedan deo korisnika na ovu situaciju reagovao je uz dozu humora: "Bogami je žena bila i te kako zaposlena", "Čist primer koji potvrđuje izreku naših starih: 'Besposlen um je đavolje igralište'", neki su od komentara.

Šta o svemu kaže zakon?

Pojedini članovi grupe nastojali su da joj razjasne pravne okvire ovakvog slučaja.

"Presumpcija bračnog očinstva, detetovim ocem smatra se majčin muž ako je dete rođeno u braku i 300 dana nakon prestanka braka", napisao je jedan od komentatora.

"Devet meseci od razvoda braka, ako rodite dete, ono se upisuje na već bivšeg supruga. Međutim, on to može osporiti testom očinstva, a vi ljubavnika trebate tužiti i napraviti test očinstva kako bi se dokazalo da je dete njegovo. Na kraju se brinete vi i za sebe i za dete jer vas obojica mogu ostaviti, a ljubavnik će morati da plaća alimentaciju ako se dokaže da je on otac", stoji u jednom odgovoru.

Zatražila pravnu pomoć na Fejsbuku Foto: Shutterstock

"Pravno gledano, dete će se upisati na muža i zakonski je on dužan da se pobrine za dete. Ako to ne želi, onda mora da ospori očinstvo", glasi još jedan odgovor.

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Pojedinci su podelili i lična svedočenja o sličnim raspletima iz prošlosti.

"Imali smo u porodici tu situaciju pre puno godina. Muž je morao da prizna dete jer je rođeno u braku. Kasnije je išla nova procedura. Svi smo bili u šoku", napisala je jedna korisnica.

Moralne osude

S druge strane, značajan deo komentara bio je usmeren na moralni aspekt čitave priče.

"Ne verujem šta čitam. U braku, a trudna s ljubavnikom. Ženo, najpre se razvedi pa onda traži. A verujem da je i ljubavnik u braku. Možda da pitaš njegovu ženu, ako je ima", stoji u jednom komentarima.

Hrvatica zatrudnela s ljubavnikom, pravnu pomoć zatražila na FB Foto: Profimedia

"Ovo je tragično. Pa valjda onaj koji ga je napravio. Ako je muško, onda će ga i priznati. A ta majka, meni se čini, nije sposobna da brine ni za sebe, a kamoli za dete", napisala je Suzana.

Uprkos oštrim kritikama, bilo je i onih koji su pozvali na uzdržanost i razumevanje: "Ima jako neukusnih komentara na ovu priču. Iako ne podržavam događaj, ko smo mi da sudimo ikome? Krenimo najpre od sebe i svojih grešaka. Uostalom, ko zna šta nas čeka i kakva je naša sudbina ili sudbina naše dece. Ovo je samo realno razmišljanje i ništa više, a ni manje", napisala je još jedna korisnica.

Pojedini su stravično osudili dvostruke aršine okoline: "Bože moj, koliko svetica na jednom mestu. Vi ste sve bez greha? Sram vas bilo zbog osude. Da joj je valjalo u braku i da joj je bilo lepo, ne bi tražila drugoga", zaključila je još jedna korisnica.

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