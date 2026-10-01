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Kuhinjski otpad ne mora uvek završiti u smeću, jer se odostataka turske kafe i sode bikarbone može napraviti izuzetno delotvorno domaće sredstvo za odmašćivanje i ribanje. Sitno zrnasta struktura kafe omogućava fizičko skidanje naslaga, dok soda bikarbona dodatno razgrađuje nečistoće.

Žena u rozoj majici riba pod u dnevnoj sobi
Talog od kafe i soda bikarbona: Prirodno sredstvo za čišćenje masnih površina Foto: Profimedia

Ova kombinacija odlično ulazi u borbu sa masnoćama na kuhinjskom priboru, u sudoperi ili na radnim površinama izloženim vlazi. Dodavanjem sasvim male količine vode dobija se gusta pasta, ali se savetuje oprez pri radu sa osetljivijim materijalima kako trljanje ne bi ostavilo ogrebotine.

Apsorpcija neprijatnih mirisa suvom mešavinom

Osim za ribanje, spoj kafe i sode ima sjajnu primenu i u osvežavanju doma. Potpuno osušeni talog promešan sa sodom deluje kao prirodni neutralizator mirisa kada se postavi u blizini kante za otpad, u unutrašnjost frižidera ili u cipelarnik. U ovom slučaju presudno je da kafa bude sasvim suva pre spajanja sa sodom, bez dodavanja vode, kako bi smesa zadržala moć upijanja vlage i mirisa.

brisanje prašine
Talog od kafe i soda bikarbona: Prirodno sredstvo za čišćenje masnih površina Foto: olga Yastremska / Alamy / Profimedia

Jednostavan postupak pripreme i mere opreza

Izrada ove mešavine ne zahteva puno vremena: osušeni talog pomeša se sa jedne do dve kašičice sode bikarbone. Zavisno od namene, smesa se ostavlja u praškastom stanju ili se meša sa vodom do konzistencije paste. Zbog abrazivnog dejstva, pre tretiranja cele površine preporučuje se testiranje paste na manje uočljivom mestu. Ukoliko površina zadrži svoj prvobitni izgled bez oštećenja i promene sjaja, čišćenje se može bezbedno nastaviti.

(Kurir.rs/kobieta.onet.pl)

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Mama otkrila trik za čišćenje kuće Izvor: TikTok/mrsnicolekerr