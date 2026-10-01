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Kupovina novog para patika, čizama ili cipela koje nakon samo par koraka stvaraju bolne žuljeve i neugodno stežu poznata je skoro svima. Ipak, tesan par ne mora odmah završiti na dnu ormara niti odbačen, jer se uz par jednostavnih tehnika može prilagoditi obliku stopala i u kućnim uslovima.

Najsigurniji pristup jeste umereno širenje nošenjem obuće u kući od 15 do 30 minuta dnevno uz deblje čarape. Ukoliko neprijatnost nije prevelika, dužina nošenja može se postepeno uvećavati iz dana u dan sve dok materijal ne postane savitljiviji.

Kako rastegliti tesnu obuću kod kuće Foto: Oleg Elkov / Alamy / Profimedia

U drogerijama i radnjama dostupni su i sprejevi ili pene za širenje, koji se prskaju na unutrašnje kritične tačke poput pete, prstiju ili bočnih kostiju. Nakon nanošenja spreja, obuću treba nositi sat do dva preko čarapa. Veoma delotvorni su i specijalni drveni ili plastični kalupi za rastezanje koji lagano šire unutrašnjost, pri čemu je ključno ne širiti ih naglo kako se kroj ne bi izobličio.

Delovanje toplote, vodene pare i uloga obućara

Povišena temperatura pomaže materijalima da postanu daleko savitljiviji. Delove koji najviše stvaraju pritisak možete grejati fenom za kosu sa razdaljine od 10 centimetara tokom pola minuta, noseći pletene čarape, a zatim prošetati u njima dok se materijal potpuno ne ohladi i prihvati novi oblik. Pritom valja paziti na umerenost toplote da ne bi došlo do oštećenja lepka i završne obrade.

Kako rastegliti tesnu obuću kod kuće Foto: Edwin Remsberg / VWPics / Profimedia

Blaža varijanta jeste izlaganje unutrašnjosti vodenoj pari iznad posude sa proključalom vodom na nekoliko minuta, nakon čega se cipele obuvaju do hlađenja i suše prirodno, daleko od direktnih izvora toplote poput radijatora.

Ipak, ukoliko je reč o skupim komadima, lakovanim modelima ili obući sa osetljivim aplikacijama, rizik od kućnih eksperimenata nadmašuje korist, te je sigurnije prepustiti posao obućarskoj radnji sa specijalizovanim alatima.

Zdravstvene posledice forsiranja premale obuće

Nosite li obuću koja uzrokuje intenzivan bol, trnjenje prstiju ili teže rane, ne treba je forsirati po svaku cenu. Višesatno hodanje u tesnim modelima trajno narušava zdravlje stopala, izaziva deformaciju prstiju i urastanje noktiju. Komfor i zdravlje nogu uvek moraju imati prednost u odnosu na modne zahteve ili povoljne cene pri kupovini.

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