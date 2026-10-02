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Jedan recept za domaći ajvar bio je dovoljan da se rasprava o paprikama, ukusu i zimnici pretvori u lavinu ličnih uvreda. Jelena Petrović, poznatija kao baka Jela, čije recepte godinama prati ogromna publika na internetu, našla se na meti pojedinih korisnika nakon što je pokazala kako se ajvar decenijama priprema u njenoj porodici.

Umesto pitanja o pripremi i sastojcima, komentari su ubrzo otišli u potpuno drugom pravcu. Pojedinci su počeli da vređaju njen izgled, znanje, pa čak i godine, zbog čega je 76-godišnja autorka popularne „Bakine kuhinje“ na kraju odlučila da ukloni snimak.

Recept za ajvar postao povod za uvrede

Foto: Milan Adzic / Alamy / Profimedia

Baka Jela već godinama deli recepte za tradicionalna jela, a veliki broj ljudi prati njene objave na društvenim mrežama. Ovog puta je pokazala kako kod kuće priprema ajvar – na način na koji to radi već skoro pola veka.

Iako su njeni pratioci navikli da sa njom razmenjuju savete i iskustva, neki komentatori su čak doveli u pitanje njene kulinarske veštine.

- Sve je počelo sa receptom za ajvar koji sam objavila na svojoj Fejsbuk stranici. Velika većina ljudi me prati jer vole ono što radim, ali uvek ima onih kojima očigledno smetam. Ovog puta se rasprava manje ticala samog recepta, a mnogo više mene lično. Naravno, bilo je komentara u kojima se tvrdilo da ne znam da pravim ajvar, iako ga na ovaj način pripremam skoro 50 godina. Ajvar ispadne kremast, blag i nežan – baš onakav kakav volimo. Nemam ništa protiv toga da ljudi prave ajvar samo od pečenih paprika – tako ga je i moja majka pravila - ali ja ga pravim drugačije i to je moj izbor”, objasnila je Jela.

Međutim, problem je prevazišao pitanje da li neko više voli jedan ili drugi način pripreme ajvara.

Rekli su mi da sam prestara za internet

Kritike na račun recepta ubrzo su prerasle u direktne uvrede. Kako je ispričala, neki pojedinci su je nazivali „glupom”, tvrdili da „ništa ne zna” i da nije naučila da kuva, ali su je najviše zaboleli komentari koji su se ticali njenih godina.

- Više me je naljutilo nego što me je zabolelo. Pisali su mi da sam glupa, da ništa ne znam i da nisam naučila da kuvam; ali bilo je i komentara o mojim godinama, nazivali su me starom, govorili da mi nije mesto na internetu, da bi trebalo da sedim sa drugim penzionerima i prepustim internet mladima. Upravo su me ti komentari o godinama najviše razbesneli. Na internetu sam više od dvadeset godina, još od vremena kada je internet tek počeo da ulazi u naše domove. Danas, u 76. godini, na internetu se osećam potpuno kao kod kuće – rekla je baka Jela.

A onima koji smatraju da internet pripada samo mlađim generacijama, uputila je jasan odgovor.

- Zato mi je pomalo apsurdno kada mi neko kaže da sam prestara za internet; na kraju krajeva, kada sam počela da ga koristim, neki od ljudi koji mi danas pišu takve stvari još nisu bili ni rođeni – dodala je.

Baka Jela kaže da je ranije jednostavno blokirala ljude koji su ostavljali uvredljive komentare. Ovog puta odlučila je da postupi drugačije: uklonila je video-snimak i javno progovorila o tome šta se dogodilo.

Foto: ELVIS BARUKCIC / AFP / Profimedia

Sa druge strane ekrana nalazi se stvarna osoba

Kritike, kaže ona, nisu problem. Svako ima pravo da mu se ne dopadne neki recept, način rada ili sadržaj koji vidi na internetu. Ali postoji ogromna razlika između neslaganja i ponižavanja osobe koja se nalazi iza ekrana.

- Onima koji ostavljaju takve komentare poručila bih: pre nego što nešto napišete, zastanite na trenutak i setite se da se sa druge strane ekrana nalazi stvarna osoba. Ne mora da vam se dopada ono što neko radi i sasvim je u redu da to kažete, ali reči poput ’glupa si’ i ’pojma nemaš’ ne govore ništa o receptu one samo bole – rekla je.

Imala je poruku i za sve one koji se, baš kao i ona, suočavaju sa uvredama na društvenim mrežama.

- Onima koji dobijaju takve komentare poručujem: ne dozvolite da šačica ljudi uništi ono što ste godinama gradili. Ne možemo svima ugoditi, niti bi to trebalo da pokušavamo – dodala je.

Od male kamere do velike onlajn zajednice

Foto: facebook/ Bakina kuhinja - domaći recepti i Video recepti

Na samom početku, baka Jela je snimala skromnom kamerom od svega nekoliko megapiksela, dok je njen suprug stajao iza objektiva. Kuvala je, objašnjavala postupak i beležila recepte kojih se mnogi sećaju iz kuhinja svojih majki i baka.

Vremenom je taj kanal postao jedno od najprepoznatljivijih mesta u regionu kada je reč o domaćoj kuhinji.

- Moj glavni cilj od samog početka nije bio samo da pokažem kako se nešto kuva. Želela sam da mlađe generacije nauče da pripremaju zdravu, domaću hranu za svoju decu i porodice, kao i da sačuvam stare recepte od zaborava - rekla je Baka Jela.

Nakon više od decenije rada, kaže da iza „Bakine kuhinje” više ne vidi samo broj pregleda i pratilaca.

- Posle jedanaest godina rada, ’Bakina kuhinja’ za mene više nije samo kanal sa receptima postala je velika porodica. Ako sam uspela da naučim makar jednu mladu osobu kako da umesi svoju prvu veknu hleba ili skuva ručak za porodicu, onda znam da svih tih jedanaest godina nije bilo uzalud - zaključila je Baka Jela.

Video: Biljana Jevtić kuva ajvar pred kamerama Kurira