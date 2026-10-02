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Posle perioda u kojem je prolazila kroz težak raskid, selidbu i velike emotivne promene, influenserka Teodora Popović podelila je snimak koji je mnoge dirnuo. Ćerka sveštenika Predraga Popovića ovoga puta nije govorila samo o onome što je izgubila, već o ljudima koji su joj pomogli da ponovo stane na noge.

Na pitanje ko joj je pomogao da preboli raskid, Teodora je kratko odgovorila:

- Moje devojke.

U videu se smenjuju kadrovi iz različitih faza tog perioda. Na nekima je uplakana, dok je u drugim trenucima grle prijateljice koje su bile uz nju nakon preseljenja. Kasnije se vidi kako ponovo izlazi, putuje, provodi vreme sa društvom i sprema večere sa bliskim ljudima.

Posle suza došli su novi počeci

Objava je privukla pažnju upravo zato što je Teodora pokazala kako je izgledao period nakon raskida, bez pokušaja da ga predstavi lepšim nego što jeste. Pre toga je otvoreno govorila da odnos sa bivšim partnerom više nije bio dobar ni za jedno od njih i da je bilo više situacija koje su dovele do konačnog razlaza.

Foto: TikTok Printscreen

- S obzirom na to da objavljujem videe da sam raskinula, da više nisam u vezi i da nemam dečka, želim da vam objasnim par stvari. Takođe, izbačena sam iz stana i ostalo... Sve ću vam objasniti. Razlog raskida ne bih želela da kažem jer tu nije uticala jedna odluka, već je veza sama po sebi bila toksična za mene i njega. Nas dvoje kao pojedinci zapravo ne idemo jedno uz drugo. Pre svega, ako vas neki odnos odvaja od Boga, smatram da taj odnos nije dobar i da ništa nije vredno Boga. Bilo je par presudnih situacija da svako krene svojim putem. Nismo jedno za drugo, on će verovatno nekom biti divan dečko, a ja ću nekom biti perfektna devojka, ali nas dvoje ne idemo... Nije sve kao što se predstavlja na mrežama, svi koji imaju momka, devojku i probleme u životu, a objavljuju nešto lepo na mrežama, znaju da je to tako - ispričala je ranije Teodora.

Ostala bez sigurnosti koju je imala

Posebno težak deo raskida, prema njenim rečima, bio je trenutak kada je shvatila da mora da napusti stan u kojem je živela. Kako je objasnila, ugovor za stan potpisao je njen tadašnji partner jer ona u tom trenutku nije bila u Beogradu. Kada su između njih izbile ozbiljne nesuglasice, situacija je dobila potpuno novu dimenziju.

otac Predrag Popović grli ćerku Foto: printscreen/instagram/popup3_

- Kada je reč o izbacivanju iz stana, ja sam iz studentskog doma prešla u stan i ugovor za taj stan je on potpisao jer ja nisam bila u Beogradu. Jednostavno, kada je došlo do svega toga - nesuglasica, razmirica i velikih svađa – on je mene u afektu jedno veče pozvao i rekao da će da raskine i da ću samim tim ja ostati na ulici. U tim trenucima sam našla stan u kojem sada živim i u kom sam presrećna. Ne želim sutra da mi neko preti da ću ostati na ulici i mislim da taj potez stvarno nije bio okej. Mi smo sve to posle razjasnili, ali ja ne želim da budem u stanu koji je neko drugi potpisao i da neko može da me pozove i kaže: „Nemaš više krov nad glavom“. U tome želim da me razumete i zato govorim da sam izbačena iz stana, jer u tom trenutku, na kraju krajeva, i nisam bila dobrodošla u svom stanu.

Video: Otac Predrag na Instagramu