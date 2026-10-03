Ćamile Mara iz Albanije ima 117 godina i najstarija je osoba na svetu

Slušaj vest

Albanija bi uskoro mogla dobiti zvanični Ginisov rekord ukoliko se potvrde tvrdnje da Ćamile Mara ima 117 godina. Prema podacima koji se navode u tamošnjim medijima, ona je rođena 19. avgusta 1909. godine, što je čini dva dana starijom od Britanke Etel Kateram, trenutne zvanične nositeljke Ginisovog rekorda za najstariju živu osobu na planeti.

Pogledajte u galeriji fotografije Ćamile Mare:

1/6 Vidi galeriju Ćamile Mara iz Albanije ima 117 godina i najstarija je osoba na svetu Foto: Printscreen/RTVKlan

Ova vremešna starica danas živi u skromnim uslovima u mestu Kozare. U gostovanju u emisiji "Opinion" na TV Klan, u razgovoru sa novinarom Blendijem Fevziuom, osvrnula se na svoj dug vek i teške trenutke pod komunističkim režimom. Ukoliko je navedeni datum tačan, Ćamile je imala samo tri godine kada je Ismail Ćemali proglasio albansku nezavisnost, pet godina u vreme dolaska princa Vilhelma od Vida, 19 godina kada je na čelo države došao kralj Ahmet Zogu, a 35 godina u trenutku preuzimanja vlasti od strane Envera Hodže.

Novinar Fevziu najavio je da će lično pokrenuti proceduru provere njene krštenice i dokumenata kako bi se slučaj zvanično predao timu Ginisove knjige rekorda. Ipak, dok se tačnost navoda ne utvrdi kroz rigorozne verifikacije, Etel Kateram — koja je u avgustu 2026. proslavila 117. rođendan — i dalje zvanično nosi titulu najstarije osobe na svetu.

Penziju joj ukinuli, mislili da je umrla

Pored priče o dubokoj starosti, porodica je javnosti predočila i neobične administrativne probleme sa kojima su se suočavali. Sin Ćamile Mare ispričao je kako su joj državne službe ukinule isplatu penzije čim je napunila 100 godina, pod pretpostavkom da više nije među živima.

Kako bi ispravio grešku, morao je nadležnim organima u Beratu da podnese zvaničnu potvrdu da mu je majka živa. Tek nakon reakcije i priloga u emisiji "Stop", isplata zaostalih primanja je ponovo uspostavljena, neposredno pred dolazak novinarskih ekipa.

Od tog momenta penzija se redovno isplaćuje, ali njen sin ističe da prihod i dalje nije dovoljan za njeno lečenje i osnovne potrebe. Dodatni problem predstavlja i to što sam nema dovoljno finansijskih mogućnosti da joj pomogne, dok su ostala deca napustila zemlju.

Pogledajte video: Oboren Ginisov rekord, 257 Milica Jovanović na jednom mestu