Napravite sami cveklu u tegli bez konzervansa koju će deca obožavati: Ukus je bolji nego onih u prodavnici
Cvekla je jedna od onih zimnica koje se gotovo uvek nađu na domaćoj trpezi, a kada je pripremljena kako treba, ostaje ukusna, čvrsta i lepo začinjena mesecima. Ovaj recept je jednostavan, ne zahteva komplikovanu pripremu, a ukus možete lako prilagoditi sebi dodavanjem malo više soli, sirćeta ili začina.
- 5 do 6 kg cvekle
- 1,5 l vode
- 500 ml alkoholnog sirćeta od 9 odsto
- 4 kašike šećera
- 2 do 3 kašike soli, prema ukusu
- nekoliko zrna crnog bibera, po želji
- slačica, po želji
Ako koristite jabukovo sirće, možete sipati nešto veću količinu kako bi ukus bio dovoljno izražen.
Kako se priprema cvekla za zimnicu
- Cveklu najpre dobro operite, ali je nemojte ljuštiti pre kuvanja. Stavite je u veću šerpu, nalijte vodom i kuvajte približno dva sata, odnosno dok potpuno ne omekša. Ukoliko voda tokom kuvanja ispari, slobodno dolijte još.
- Kada je cvekla kuvana, ostavite je da se potpuno ohladi. Zatim je oljuštite i isecite na kolutove željene debljine.
- U posebnoj posudi sjedinite vodu, sirće, so i šećer, pa dobijenim prelivom prelijte isečenu cveklu. Sve pažljivo promešajte i ostavite oko pola sata da cvekla upije ukus.
Nakon toga obavezno probajte preliv. Ako vam nedostaje kiselosti, dodajte još malo sirćeta, a po potrebi možete pojačati i količinu soli.
Punjenje tegli
Na dno čistih tegli možete staviti nekoliko zrna crnog bibera i malo slačice, ali ovaj korak nije obavezan.
Zatim poređajte cveklu i nalijte je preostalim prelivom tako da bude dobro prekrivena tečnošću. Tegle čvrsto zatvorite, a potom ih pasterizujte u rerni ili u šerpi, u zavisnosti od načina koji inače koristite za zimnicu.
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