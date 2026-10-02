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Domaća cvekla za zimnicu isečena na kolutove

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Cvekla je jedna od onih zimnica koje se gotovo uvek nađu na domaćoj trpezi, a kada je pripremljena kako treba, ostaje ukusna, čvrsta i lepo začinjena mesecima. Ovaj recept je jednostavan, ne zahteva komplikovanu pripremu, a ukus možete lako prilagoditi sebi dodavanjem malo više soli, sirćeta ili začina.

Foto: Shutterstock

5 do 6 kg cvekle

1,5 l vode

500 ml alkoholnog sirćeta od 9 odsto

4 kašike šećera

2 do 3 kašike soli, prema ukusu

nekoliko zrna crnog bibera, po želji

slačica, po želji

Ako koristite jabukovo sirće, možete sipati nešto veću količinu kako bi ukus bio dovoljno izražen.

Kako se priprema cvekla za zimnicu

Domaća cvekla za zimnicu isečena na kolutove Foto: digifoodstock.com / zastupovaní fotografové / Profimedia

Cveklu najpre dobro operite, ali je nemojte ljuštiti pre kuvanja. Stavite je u veću šerpu, nalijte vodom i kuvajte približno dva sata, odnosno dok potpuno ne omekša. Ukoliko voda tokom kuvanja ispari, slobodno dolijte još. Kada je cvekla kuvana, ostavite je da se potpuno ohladi. Zatim je oljuštite i isecite na kolutove željene debljine. U posebnoj posudi sjedinite vodu, sirće, so i šećer, pa dobijenim prelivom prelijte isečenu cveklu. Sve pažljivo promešajte i ostavite oko pola sata da cvekla upije ukus.

Nakon toga obavezno probajte preliv. Ako vam nedostaje kiselosti, dodajte još malo sirćeta, a po potrebi možete pojačati i količinu soli.

Punjenje tegli

Na dno čistih tegli možete staviti nekoliko zrna crnog bibera i malo slačice, ali ovaj korak nije obavezan.

Zatim poređajte cveklu i nalijte je preostalim prelivom tako da bude dobro prekrivena tečnošću. Tegle čvrsto zatvorite, a potom ih pasterizujte u rerni ili u šerpi, u zavisnosti od načina koji inače koristite za zimnicu.

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