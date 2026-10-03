Kako skinuti fleke od kamenca sa slavina

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Kada se na slavinama i baterijama u kupatilu ili kuhinji pojave tvrdokorne bele naslage, većina ljudi automatski posegne za sodom bikarbonom kao "univerzalnim spasiocem" za sve u kući. Međutim, upravo kod kamencasoda bikarbona je pogrešan izbor!

Razlog nije u tome što soda "ne čisti", već u čistoj hemiji – a nepravilnim čišćenjem možete trajno oštetiti i izgrebati česmu.

Hemija je jasna

Kamenac koji ostaje nakon isparavanja tvrde vode je mineralna naslaga čiji je glavni sastojak kalcijum-karbonat.

- Soda bikarbona je blago bazna (lužnata). Njome možete trljanjem ukloniti samo površinsku prljavštinu, ali ona ne reaguje hemijski sa kalcijum-karbonatom.

Soda bikarbona Foto: Shutterstock

- Limunska kiselina je, sa druge strane, kiselina koja stupa u direktnu hemijsku reakciju sa karbonatnim naslagama, doslovno ih otapa i omogućava da se kamenac uklone bez imalo truda.

Opasnost od grebanja

Snažnim ribanjem sodom bikarbonom i grubim sunđerima deo naslage možda hoćete fizički sastrugati, ali time stvarate ogroman rizik od stvaranja mikroskopskih ogrebotina. Ovo je posebno opasno za moderne crne, mat, zlatne i druge dekorativne završne obrade.

Da limunska kiselina nije samo još jedan internetski trik, potvrđuju i sami proizvođači sanitarija. Čuveni brend Hansgrohe zvanično preporučuje isključivo blaga sredstva na bazi limunske kiseline, uz strogo upozorenje da se nikada ne koriste abrazivna sredstva i žice za ribanje.

Zlatno pravilo od 10 minuta

Proizvođači upozoravaju da više i jače ne znači uvek i bolje. Ekstremno koncentrovani rastvori i ostavljanje kiseline satima na slavini mogu oštetiti zaštitni sloj.

Kako skinuti fleke od kamenca sa slavina Foto: PLG / Alamy / Profimedia

- Ne sipajte direktno: Sredstvo na bazi limunske kiseline nikada ne treba nekontrolisano prskati direktno po celoj slavini.

- Koristite pamučnu krpu: Nanesite blagi rastvor na mekanu pamučnu krpu i njome pažljivo prebrišite kritična mesta.

- Maksimalno 10 minuta: Ostavite kiselinu da deluje najviše do 10 minuta.

- Isperite i osušite: Nakon toga slavinu temeljno isperite čistom vodom i obavezno je prebrišite suvom, mekom krpom.

Trik od 3 sekunde da se kamenac nikada ne vrati

Soda bikarbona je odlična za masnoću i neprijatne mirise, ali za kamenac je pobednik limunska kiselina. A da bi vam slavina uvek sijala kao da je tek kupljena, primenite najjednostavniji trik: nakon svake upotrebe obrišite je suvom krpom. Ako na površini nema vode koja će ispariti, neće biti ni belih mineralnih naslaga!

(Kurir.rs/Blic)

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