Najlakši način da napravite kupus ribanac: Za manje od dva sata sve je spremno za kiseljenje
- Kupus ribanac se lako priprema od svežeg i čvrstog kupusa, uz oko 400 grama soli na 15 kilograma i dobro sabijanje u buretu.
- Važno je da kupus tokom kiseljenja ostane potopljen u sopstvenoj tečnosti, pod pritiskom krpe, obruča i kamena.
- Fermentacija traje zavisno od temperature, a vinobran i hladnije mesto mogu da uspore dalje kiseljenje.
Kupus ribanac jedna je od zimnica bez koje mnogi ne mogu da zamisle hladnije dane. Odličan je kao salata, prilog uz meso, ali i kao osnova za mnoga tradicionalna jela. Dobra vest je da njegova priprema ne mora da bude komplikovana - uz nekoliko osnovnih sastojaka i malo strpljenja, za manje od dva sata možete završiti sav posao i ostaviti kupus da se polako ukiseli.
Najvažnije je da kupus bude svež i čvrst, da se ravnomerno posoli i dobro nabije, jer upravo od toga zavisi da li će pustiti dovoljno tečnosti i lepo fermentisati.
Sastojci
- 15 kg kupusa
- 400 g soli
- bure odgovarajuće zapremine
- plastični obruč
- čista kuhinjska krpa
- čist kamen ili drugi odgovarajući teg
- oko četvrtine kesice vinobrana, po potrebi
Kako se priprema kupus ribanac
- Kupus najpre očistite od spoljašnjih listova i odstranite tvrdi koren. Zatim ga izrendajte ili oštrim nožem isecite na tanke rezance. Što je kupus ravnomernije isečen, lakše će se kasnije sabijati i ukiseliti.
- Pripremite dobro oprano i čisto bure. Na dno stavite sloj kupusa, pospite ga manjom količinom soli, pa ga snažno pritiskajte rukama ili odgovarajućim drvenim tučkom. Cilj je da kupus počne da pušta sopstveni sok i da se na površini pojavi pena.
- Nastavite da slažete kupus u slojevima, svaki put dodajući malo soli i dobro ga sabijajući. Postupak ponavljajte dok ne potrošite sav kupus i so.
Kupus mora da ostane pod tečnošću
- Kada napunite bure, površinu prekrijte čistom kuhinjskom krpom, preko nje postavite plastični obruč, a zatim kupus pritisnite čistim kamenom koji možete umotati u čistu kesu. Važno je da kupus tokom kiseljenja ostane potopljen u sopstvenoj tečnosti.
- Bure zatvorite i držite na nešto toplijem mestu dok fermentacija ne krene. Vreme potrebno za kiseljenje zavisi od temperature, pa je najbolje povremeno probati tečnost. Kada dobije prijatno kiseo ukus, kupus je spreman.
Kako da se kiseljenje uspori
Ako želite da zaustavite ili znatno usporite dalju fermentaciju, vinobran možete razmutiti u maloj količini vode i preliti preko gornjeg sloja kupusa, a zatim bure prebaciti na hladnije mesto.
Tokom čuvanja kupus treba proveravati najmanje jednom nedeljno. Ako se na površini pojavi pena ili takozvani cvet, pažljivo ga uklonite čistom krpom. Krpu potom operite i ponovo vratite preko kupusa.
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