Kupus ribanac jedna je od zimnica bez koje mnogi ne mogu da zamisle hladnije dane. Odličan je kao salata, prilog uz meso, ali i kao osnova za mnoga tradicionalna jela. Dobra vest je da njegova priprema ne mora da bude komplikovana - uz nekoliko osnovnih sastojaka i malo strpljenja, za manje od dva sata možete završiti sav posao i ostaviti kupus da se polako ukiseli.