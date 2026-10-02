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Kiseljenje kupusa jedna je od onih jesenjih priprema za koje gotovo svaka porodica ima svoje pravilo. Neko se vodi temperaturom, neko datumom, a mnogi i dalje proveravaju lunarni kalendar, verujući da kupus treba staviti u bure dok Mesec opada. Ipak, ako želite da kupus ostane čvrst, lepo se ukiseli i potraje tokom zime, najvažnije je da ne požurite sa pripremom dok su dani još previše topli.

Za 2026. godinu najpraktičniji period za kiseljenje kupusa biće kraj oktobra i početak novembra, kada su temperature uglavnom niže i stabilnije nego početkom meseca. Upravo tada su uslovi povoljniji za postepenu i ravnomernu fermentaciju.

Priprema kupusa za kiseljenje Foto: youtube/Domaći Kuhar

Koji su najbolji datumi u 2026. godini?

Ako se držite starog narodnog običaja da kupus treba kiseliti dok Mesec opada, tokom oktobra 2026. postoje dva takva perioda. Prvi traje od početka meseca do mladog Meseca 10. oktobra, dok drugi počinje nakon punog Meseca 26. oktobra.

Zbog toga je, ako želite da spojite tradiciju i praktične uslove, period od 27. oktobra pa tokom prvih dana novembra jedan od najboljih izbora za kiseljenje kupusa 2026. godine.

Foto: youtube/Domaći Kuhar

Početak oktobra takođe odgovara narodnom pravilu o opadajućem Mesecu, ali temperature tada mogu još biti previsoke, pa kupus može prebrzo fermentisati i izgubiti željenu čvrstinu.

Zašto ne treba kiseliti kupus prerano

Jedna od čestih grešaka jeste stavljanje kupusa u bure čim stigne jesen, iako su dnevne temperature još visoke. Previše topao prostor može ubrzati fermentaciju, a kupus tada lakše postaje mekan i dobija lošiju teksturu.

Za pravilnu fermentaciju pogodna je temperatura od približno 21 do 24 stepena. U takvim uslovima kupus se obično ukiseli za tri do četiri nedelje, dok na nižim temperaturama proces traje duže. Ako je previše toplo, postoji veći rizik da kupus omekša.

Kiseli kupus u buretu Foto: youtube/Domaći Kuhar

Zato je bolje sačekati stabilnije jesenje vreme nego se strogo držati određenog datuma.

Pored temperature, veoma je važna i količina soli. Kod ribanog kupusa preporučuje se približno dva do 2,5 odsto soli u odnosu na težinu kupusa, odnosno oko 200 do 250 grama soli na 10 kilograma kupusa.

Premalo soli može dovesti do neravnomerne fermentacije i lošije teksture, dok previše soli može znatno usporiti čitav proces. Kupus tokom fermentacije treba da bude dobro pritisnut i potopljen u rasolu, kako delovi ne bi ostali izloženi vazduhu.

Kiseli kupus u buretu Foto: ttatty / Alamy / Profimedia

Najbolji izbor za 2026. godinu

Ako želite najjednostavniji odgovor na pitanje kada treba kiseliti kupus ove godine, birajte period od 27. oktobra do početka novembra 2026. godine.

Tada se poklapaju dva faktora koja mnogi smatraju važnim: Mesec ponovo opada, ako želite da poštujete stari običaj, a vremenski uslovi su uobičajeno povoljniji za pravilnu fermentaciju nego početkom oktobra.

Šta raditi ako vam je kiseli kupus gorak? Foto: Shutterstock

Ipak, pre nego što napunite bure, proverite i stvarne temperature. Ako nastupi neuobičajeno toplo vreme, bolje je sačekati nekoliko dana. Za dobar kiseli kupus mnogo su važniji hladniji i stabilni uslovi, pravilan odnos soli i kvalitetne, čvrste glavice nego jedan tačno određen datum.

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