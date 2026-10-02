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Dok su prolećni i letnji meseci idealni za stalno provetravanje, sa dolaskom hladnijeg vremena i početkom sezone grejanja u zatvorenom prostoru često dolazi do stvaranja zagušljivog vazduha, vlage i neprijatnih mirisa. Pre nego što izdvojite značajna sredstva za kupovinu komercijalnih osveživača, sveća ili električnih aparata, praktično rešenje možete pronaći u sopstvenoj kuhinji. Kombinacija suvog lovorovog lista i izvora toplote može u potpunosti osvežiti vaš životni prostor.

Lovorov list pomaže kod uklanjanja neprijatnih mirisa Foto: Shutterstock

Brzo oslobađanje aromatičnih ulja pored radijatora

Lovor je u domaćinstvima prvenstveno poznat kao tradicionalni začin za pripremu čorbi i kuvanih jela. Međutim, njegovi listovi sadrže visoku koncentraciju prirodnih eteričnih ulja koja emituju karakterističnu, prijatnu aromu. Kada se izlože delovanju toplote, ove aromatične materije počinju ubrzano da isparavaju. Postavljanjem nekoliko listova u blizini radijatora ili drugog grejnog tela, već nakon par minuta prostorijom će početi da se širi blag i opuštajući miris nalik onom u aromaterapijskim salonskim tretmanima.

Jednostavan postupak primene

Ovaj postupak je vrlo jednostavan i zahteva svega nekoliko sekundi: Odvojite dva do tri suva lista lovora. Blago ih izmrvite ili pritisnite među prstima kako bi se podstaklo oslobađanje eteričnih ulja. Odložite ih u manju staklenu ili keramičku posudu i smestite je na radijator ili u blizinu drugog bezbednog izvora toplote. Sledivši ovaj korak, miris će se oslobađati ravnomerno i bez opasnosti od zagorevanja. Kada primetite da je intenzitet oslabio, zamenite upotrebljene listove novim.

Lovorov list pomaže kod uklanjanja neprijatnih mirisa Foto: Profimedia

Prvo uklonite uzrok neugodnih mirisa

Iako je reč o odličnoj prirodnoj zameni za hemijske sprejeve, važno je naglasiti da ovaj trik deluje samo kao osveživač. Ukoliko u prostoru postoje problemi sa buđima, vlagom, odvodima ili zaostalom hranom, lovorov list neće otkloniti sam izvor problema. Zbog toga je neophodno najpre identifikovati i očistiti uzrok neprijatnih mirisa. Redovno provetravanje, održavanje čistoće i kontrola vlažnosti vazduha i dalje predstavljaju osnovu higijene doma, dok primena lovora služi kao prirodna završnica.

Upotreba lovora u ostalim delovima domaćinstva

Lovorov list benefitan je i kod uklanjanja neprijatnih mirisa Foto: Shutterstock

Primena ove biljke nije ograničena samo na zimski period i radijatore. Sušeni listovi mogu se efikasno iskoristiti na još nekoliko načina:

Za osvežavanje ormara i ostava: Postavite nekoliko listova u pamučnu kesicu i odložite je među odeću ili na police sa hranom. Pored neutralisanja mirisa, lovor deluje i kao prirodni repelent protiv moljaca i insekata.

Postavite nekoliko listova u pamučnu kesicu i odložite je među odeću ili na police sa hranom. Pored neutralisanja mirisa, lovor deluje i kao prirodni repelent protiv moljaca i insekata. Znatna ušteda novca: Umesto kupovine sintetičkih osveživača koji mogu izazvati iritacije disajnih puteva, pristupačna i zdrava alternativa već se nalazi na polici sa začinima.

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