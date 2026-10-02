Slušaj vest

Dinstanjeluka je osnovni korak pri pripremi mnogih jela na koji retko ko obraća posebnu pažnju. Ipak, čuveni kuvar Gordon Remzi ima jednostavan trik koji u potpunosti transformiše ovaj proces. On luk za variva i soseve uvek posipa sodom bikarbonom i šećerom kako bi se brže izdinstao i ostao izuzetno sočan.

Glavni razlog zašto mnogi izbegavaju dinstanje luka jeste neprijatan miris sumpora koji se oslobađa tokom termičke obrade i širi po celom stanu. Ova jednostavna kombinacija efikasno sprečava širenje tih neugodnih mirisa, pa vaša kuća ostaje sveža bez obzira na to koliko luka pripremate.

Dinstanje luka Foto: Shutterstock

Kombinacija koja nije samo dobra za neutralizaciju mirisa

Osim što neutrališe mirise, soda bikarbona direktno utiče na teksturu luka i pomaže mu da brže omekša, pa se luk prirodno zgusne i postaje znatno lakši za varenje. Istovremeno, mala količina šećera tokom zagrevanja podstiče karamelizaciju, dajući luku puniji ukus i lepšu zlatnu boju.

Zbog ove prirodne gustine, klasičnu zapršku sa brašnom možete u potpunosti da preskočite pri spremanju gulaša, paprikaša ili soseva.

Sama priprema je vrlo jednostavna i ne zahteva nikakvo kulinarsko umeće. Iseckani luk se stavi na zagrejano ulje, pa se pospe sasvim malom količinom sode bikarbone i šećera, uz pažnju da se ne pretera kako se ne bi promenio ukus jela. Sve se dinsta na umerenoj temperaturi uz povremeno mešanje dok luk ne dobije finu zlatnu boju, čime za znatno kraće vreme dobijate savršenu osnovu za svako jelo.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: 3 tajne poznate kuvarice iz Australije