Slušaj vest

Dinstanjeluka je osnovni korak pri pripremi mnogih jela na koji retko ko obraća posebnu pažnju. Ipak, čuveni kuvar Gordon Remzi ima jednostavan trik koji u potpunosti transformiše ovaj proces. On luk za variva i soseve uvek posipa sodom bikarbonom i šećerom kako bi se brže izdinstao i ostao izuzetno sočan.

Glavni razlog zašto mnogi izbegavaju dinstanje luka jeste neprijatan miris sumpora koji se oslobađa tokom termičke obrade i širi po celom stanu. Ova jednostavna kombinacija efikasno sprečava širenje tih neugodnih mirisa, pa vaša kuća ostaje sveža bez obzira na to koliko luka pripremate.

untitled1.jpg
Dinstanje luka Foto: Shutterstock

Kombinacija koja nije samo dobra za neutralizaciju mirisa
Osim što neutrališe mirise, soda bikarbona direktno utiče na teksturu luka i pomaže mu da brže omekša, pa se luk prirodno zgusne i postaje znatno lakši za varenje. Istovremeno, mala količina šećera tokom zagrevanja podstiče karamelizaciju, dajući luku puniji ukus i lepšu zlatnu boju.

Zbog ove prirodne gustine, klasičnu zapršku sa brašnom možete u potpunosti da preskočite pri spremanju gulaša, paprikaša ili soseva.

Sama priprema je vrlo jednostavna i ne zahteva nikakvo kulinarsko umeće. Iseckani luk se stavi na zagrejano ulje, pa se pospe sasvim malom količinom sode bikarbone i šećera, uz pažnju da se ne pretera kako se ne bi promenio ukus jela. Sve se dinsta na umerenoj temperaturi uz povremeno mešanje dok luk ne dobije finu zlatnu boju, čime za znatno kraće vreme dobijate savršenu osnovu za svako jelo.

(Kurir.rs/Žena)

Ne propustiteŽenaLuk će se istopiti kao puter: Dodajte prstohvat ovoga dok ga dinstate i zaboravite na grudvice i zapršku
untitled1.jpg
ŽenaProfesionalci dodaju 2 sastojka čim počnu da dinstaju luk: Biće zlatan i mekan, a stan neće mirisati satima
untitled1.jpg
ŽenaKako se pravilno dinsta meso: Caka je u sitnicama, obrok će vam biti nikad sočniji
profimedia-0984040345.jpg
ŽenaKuvar Milan otkrio da li se meso za sarmu dinsta: Ne kvarite joj ukus, evo kako se pravi
Sarme

 VIDEO: 3 tajne poznate kuvarice iz Australije

24:52
3. TAJNE POZNATE KUVARICE IZ AUSTRALIJE! Izvor: Kurir TV