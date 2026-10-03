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Priprema nekoliko tegli domaće zimnice garantuje vrhunski užitak tokom hladnog perioda godine, apaprike u pavlaci po starinskom receptu spadaju u omiljene tradicionalne delikatese. Ovaj specijalitet odlikuje kremasta struktura i blago kiselkast ukus, pri čemu se najbolji rezultati postižu upotrebom somborki ili čvrstih babura koje zadržavaju svoju mesnatost i dobro upijaju nadev.

Za punjenje je preporučljivo odabrati punomasnu kiselu pavlaku sa minimum 21 odsto mlečne masti. Gusta i kvalitetna pavlaka stvara savršen sloj oko paprika, a njene kiseline odlično dopunjuju prirodan ukus povrća.

Zimnica: Paprika u pavlaci Foto: Printscreen/YouTube/Moj Kutak

"Ako želite tradicionalniju i još bogatiju varijantu, odličan izbor je domaća kisela pavlaka sa pijace, ali samo ako je nabavljate od proverenog proizvođača, naročito kada paprike pripremate za duže čuvanje. Naravno, ako volite ljuto, kombinujte ljute i slatke paprike prema svom ukusu", savetuju na YouTube kanalu Moj kutak.

Sastojci

Za nadev se može primeniti čista kisela pavlaka ili mešavina kisele pavlake i svežeg sira.

1 kg paprika

so po potrebi (za posipanje)

850 g kisele pavlake (minimalno 21% m.m.)

900 g svežeg sira

1 kašičica soli (za fil) Koraci u izradi i pakovanje u tegle

Najpre je potrebno temeljno oprati i osušiti paprike, a zatim im ukloniti peteljke, semenke i tamni deo na samom vrhu. Svaki plod treba nožem izbockati sa svih strana kako bi lakše primio so i nadev. Unutrašnjost svake paprike posolite sa pola kašičice soli i lagano protresite da se ravnomerno rasporedi. Nakon toga ih okrenite nadole i ostavite u posudi da omekšaju i otpuste tečnost. Posle 12 sati stajanja, odlijte nakupljenu vodu i ostavite paprike da se potpuno ocede.

U posebnoj posudi sjedinite svež sir i kiselu pavlaku, pa po želji dodatno posolite. Ukoliko se odlučite za varijantu bez sira, biće vam potrebna dvostruka količina pavlake. U prethodno sterilisane tegle najpre stavite kašiku pripremljenog fila na dno, a potom naizmenično ređajte red paprika i red nadeva.

Poslednji sloj treba da bude od pavlake, uz napomenu da tegle ne treba puniti do samog vrha. Otvor prekrijte folijom i čvrsto zatvorite poklopcem. Ređane tegle odložite u frižider, a specijalitet je spreman za konzumaciju već nakon sedam dana stajanja. Ovako spremljene paprike odlično se slažu uz vruće pogače, domaća peciva, pečeni krompir i razna druga jela.

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