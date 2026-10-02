Slušaj vest

Mišel Rok (52) iz Belfasta u Irskoj mislila je sa 42 godine da joj počinje menopauza. Umesto toga, dočekalo ju je iznenađenje u vidu trudnoće koju je otkrila tek u 33. nedelji. Danas je njena ćerka Rajlo u vrtiću, a Mišel i dalje svakog jutra kreće ka osnovnoj školi gde je jedna od najstarijih mama.

"Dva puta su me pitali da li sam Rajlina baka ili mama. Znala sam da će se to jednom desiti, pa me je to više nasmejalo," kaže Mišel. Danas devetogodišnja Rajli uopšte ne mari za razliku u godinama. Njen otac je bivši Mišelin partner, ali više nije deo porodice.

Put do neočekivane trudnoće nije bio lak za Mišel. Sa 40 godina dijagnostikovan joj je Hodgkinov limfom i prošla je šest meseci hemoterapije. Nakon lečenja plašila se da neće moći da ima decu.

Mišel Rok Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

"Bila sam skrhana. Ali lekari su mi rekli da je jedna mlada žena nakon iste terapije rodila dete, pa je postojala mala nada," priseća se.

Godine 2016, sa 42 godine, počela je da ima neredovne menstruacije, dobila je na težini i bila je iscrpljena. Sve je pripisivala menopauzi i posledicama lečenja.

"Osećala sam čudne pokrete u stomaku, kao da su mehurići," priseća se. Tri osobe su je čak pitali da li je trudna.

"Rekla sam im da ne mogu da zatrudnim."

Mišel Rok Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Zatim je otišla kod lekara zbog visokog pritiska. Ultrazvuk ju je brzo razuverio.

"Čule smo otkucaje srca moje ćerke. Imala sam raširene oči i otvorena usta. Bio je to najveći šok u mom životu. Vrisnula sam od sreće da ću postati mama."

Mišel Rok Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Imala je samo šest nedelja za pripremu. Ćerka je rođena mesec dana kasnije, dve nedelje pre termina, srećom bez komplikacija.

Danas Mišel ništa ne žali. "Umornija sam nego kad sam bila mlađa, ali sam i zrelija i iskusnija. Rajli me održava mladom i donosi mi puno smeha u život. Bez nje bih bila izgubljena," dodaje srećna mama.