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Mladoženja iz Brizbejna napravio je prilično nezgodnu grešku u jednom od najvažnijih trenutaka svog života. Dok je stajao pred oltarom, svoju suprugu Emu oslovio je imenom njene sestre Emili.

Snimak tog trenutka na društvenim mrežama objavila je sama mlada, a video je ubrzo postao viralan i prikupio više od 2,2 miliona pregleda. "POV: Stojiš pred oltarom, a muž te nazove pogrešnim imenom", napisala je Ema uz snimak.

"Neočekivani obrt. To je ime moje sestre. Još uvek ne verujem da me pred oltarom nazvao Emili", dodala je kasnije.

Mnogi se odmah setili "Prijatelja"

Mladoženjin lapsus izazvao je brojne reakcije, a deo korisnika društvenih mreža nije imao previše razumevanja za njegovu grešku. "Ja bih ga ubila", napisala je jedna korisnica.

"Ja bih se samo okrenula i otkazala venčanje. Ovo je najponižavajuća stvar koja može da se dogodi na venčanju. Žao mi je, devojko", dodala je druga.

Stotine ljudi odmah su se setile i poznate scene iz serije "Prijatelji". Ros Geler tokom venčanja s Emili pred oltarom izgovori ime svoje bivše devojke Rejčel, zbog čega nastane popriličan haos.

Neki su otišli i korak dalje, te zaključili da bi mlada trebala ozbiljnije da razmisli o suprugovoj grešci. "Sasvim ozbiljno, ako ti se imalo čini da je ovo čudno - u pravu si. Ovo je jako neobično, a ponekad upravo najjednostavniji znakovi otkrivaju najveće laži", stoji u jednom komentaru.

Drugi ne vide ništa strašno

Ipak, nisu svi smatrali da jedna pogrešno izgovorena reč mora da znači nešto više. Deo ljudi stao je u mladoženjinu odbranu, ističući da venčanje može da bude izuzetno stresno i da se jednostavno zbunio.

"Svi koji su ovo prošli znaju koliki je stres u tom trenutku. Čovek se malo zbunio, pa šta sad?" napisala je jedna žena. "Ovo je presmešno. Ne shvatam čemu toliki hejt, opustite se malo", dodala je druga.

Mlada ne vidi razlog za brigu

Čini se da cela situacija najmanje zabrinjava samu Emu. Ona suprugovu grešku ne doživljava kao znak nepoštovanja niti smatra da se iza nje krije nešto sumnjivo.

Nakon brojnih komentara objasnila je i zašto joj činjenica da je suprug izgovorio baš ime njene sestre nije problem. "Da je izgovorio neko nasumično ime, imala bih pitanja. Sestra mi je najbolja prijateljica. Nisam zabrinuta", poručila je.

Video: Venčanje Srbina i Uganđanke