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Sećate se dana kada je vaša indukciona ploča sijala kao da je tek izašla iz salona? A sada, ma koliko je ribali običnim sprejem za kuhinju, na njoj ostaje ružan, beličasti zamagljeni sloj koji odbija da se skine.

Ne paničite – vaša ploča nije trajno uništena i ne morate da trošite novac na skupe i agresivne preparate. Taj tvrdoglavi sloj su samo zapečene naslage koje zahtevaju malo drugačiji pristup.

Fatalna greška

Kada vide da obično sredstvo ne daje rezultate, mnogi u napadu frustracije dohvate "magične sunđere", žicu za sudove ili abrazivne mrežice. Glatka površina indukcione ploče je izuzetno osetljiva na grebanje. Abrazivni sunđeri prave mikroskopske ogrebotine koje trajno matiraju staklo i u kojima se kasnije sakuplja još više masnoće i prljavštine. Uvek koristite isključivo meke krpe od mikrovlakana, nežne sunđere ili pamučne peškire.

Odakle uopšte dolazi taj ružni beli sloj?

Glavni krivac je takozvani prenos metala. Kada kuvate na visokim temperaturama, mikroskopske čestice metala sa dna šerpi i tiganja utiskuju se u glatku površinu stakla.

Indukciona ploča Foto: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

Pored toga, krivci su i:

- Mineralne naslage iz tvrde vode iz slavine,

- Prskanje hrane koje se naknadno zapeče,

- Sasušena sapunica i ostaci običnih sredstava za čišćenje.

Svaki put kada ponovo uključite ringlu, ovi ostaci se sve dublje "peku" u staklo, stvarajući mlečnobeli sloj.

Kako vratiti fabrički sjaj u 2 jednostavna koraka?

1. Trik sa alkoholnim sirćetom (Za blaže mrlje) Kada se indukciona ploča potpuno ohladi, natopite čist pamučni peškir običnim belim alkoholnim sirćetom i položite ga direktno preko zamagljenih mesta. Ostavite da odstoji najmanje 30 minuta (ili preko noći) kako bi prirodna kiselina razgradila tvrdokorne mineralne naslage. Nakon toga sklonite peškir i prebrišite površinu vlažnom krpom od mikrovlakana do potpunog sjaja.

2. Kada sirće nije dovoljno (Za tvrdokorne naslage) Ukoliko su naslage previše debele, primenite specijalizovanu kremu/pastu za čišćenje staklokeramičkih ploča (koja ne sadrži abrazivna zrnca):

- Nanesite tanak sloj kreme na površinu.

- Nežno ispolirajte staklo kružnim pokretima koristeći meku krpu ili nežni sunđer.

- Ostavite kremu da deluje 1 do 2 minuta, pa je isperite i temeljno osušite.

- Na samom kraju, poprskajte ploču uobičajenim sprejem za staklo i prebrišite – dobićete sjaj poput ogledala bez ijedne štrafte!

(Kurir.rs/Blic)