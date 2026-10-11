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Veliki broj ljudi nakon kupovine brašna jednostavno odloži papirnu ambalažu u kuhinjski ormarić i na nju zaboravi sve do sledeće pripreme kolača ili hleba. Iako deluje kao namirnica koja ne zahteva posebnu pažnju, ostavljanje brašna u originalnom pakovanju iz prodavnice može dovesti do brzog gubitka kvaliteta i stvaranja neprijatnih mirisa. Pored toga, u zaboravljenoj ambalaži brzo se mogu useliti i nepoželjne sitne štetočine.

Papirna ambalaža je izuzetno praktična za transport i prodaju, ali se pokazala kao veoma loš izbor za dugotrajno čuvanje u kućnim uslovima. Papir ne pruža nikakvu zaštitu od vlage, pa usled promena temperature ili povećane vlažnosti vazduha u kuhinji brašno počinje da se zgrušava i stvara grudvice.

Pored vlage, papirna ambalaža ne predstavlja nikakvu prepreku za kuhinjske moljce, žiške i druge sitne insekte. Ukoliko su se štetočine već pojavile na nekoj drugoj polici, sa lakoćom će probušiti papir i prodreti do brašna.

Postoji i manje poznat rizik, a to je sposobnost brašna da poput sunđera upija sve mirise iz okruženja. Ako se drži blizu kafe, jakih začina ili hemikalija, brašno će poprimiti njihov miris što može potpuno pokvariti ukus pripremljene hrane.

Čuvanje brašna Foto: Profimedia

Kako pravilno čuvati brašno u domu

Kulinarski stručnjaci savetuju da se brašno odmah nakon povratka iz prodavnice preaspe u čistu posudu sa poklopcem koji se čvrsto zatvara. Za ovu namenu najbolje služe hermetičke staklene ili plastične posude koje moraju biti potpuno suve i čiste. Pre nego što sipate novu količinu brašna, posudu je potrebno temeljno oprati i potpuno osušiti.

Nakon preasipanja, posudu treba odložiti na mračno i prohladno mesto gde nema direktne sunčeve svetlosti niti naglih promena temperature. Kuhinjski ormarić ili ostava predstavljaju idealan izbor, dok mesta u blizini šporeta, rerne i drugih izvora toplote treba strogo izbegavati.

Zašto su temperatura i vlažnost presudni

Uslovi koji vladaju u vašoj kuhinji direktno utiču na rok trajanja i svežinu brašna. Visoka vlažnost vazduha podstiče stvaranje grudvica i kvarenje, dok konstantna toplota ubrzava nepoželjne hemijske procese.

Posebnu pažnju treba posvetiti integralnom i orašastom brašnu, jer ova brašna sadrže veći procenat prirodnih masti i zbog toga imaju znatno kraći rok trajanja od običnog belog pšeničnog brašna. Za integralna i orašasta brašna odlično rešenje može biti i čuvanje u zamrzivaču.

Pre nego što brašno odložite na duži period, obavezno proverite njegov miris, izgled i rok trajanja. Ukoliko primetite bilo kakav neobičan miris, tragove vlage ili prisustvo insekata, takvo brašno nipošto nemojte koristiti u ishrani.

(Kurir.rs/ Blic žena)

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