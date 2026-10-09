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Za ljubitelje pikantnih, mirisnih i brzih recepata za zimnicu, ovaj način pripreme ljutenice predstavlja savršen izbor. Za razliku od tradicionalnih recepata koji iziskuju višesatno mešanje nad vrućim šporetom, ovde se crvena paprika prvo peče u rerni, dok se pikantni sos sprema zasebno.

Tajna prepoznatljivog ukusa leži u spoju slatkih crvenih paprika, ljutih papričica i belog luka, obogaćenih uljem, sirćetom i prstohvatom šećera. Ovaj recept nosi pečat ruske kuhinje i daje prilog koji se savršeno uklapa uz najrazličitije obroke, pretvarajući i najprostiji ručak u pravi gurmanski doživljaj.

Kako napraviti rusku ljutenicu Foto: Milan Adzic / Alamy / Profimedia

Potrebne namirnice

Za jednu manju meru ove pikantne salate biće vam potrebno:

4 mesnate crvene paprike

2 cele glavice belog luka

4 ljute papričice

250 ml ulja

250 ml vode

1 kašičica soli

70 g šećera

2 kašike sirćeta

Ukoliko volite jaču i intenzivniju ljutinu, ključno je da ljutim papričicama ne uklanjate semenke tokom pripreme.

Kako napraviti rusku ljutenicu Foto: Leon Werdinger / Alamy / Profimedia

Postupak pripreme

Prvo očistite crvene paprike od peteljki i semenki, pa ih isecite na krupnije trake. Pleh za pečenje obložite aluminijumskom folijom koju ste blagovremeno nauljili, pa po njoj rasporedite pripremljenu papriku. Preko paprika stavite još jedan list folije i ubacite ih u rernu zagrejanu na 200 stepeni. Pecite ih otprilike tridesetak minuta, sve dok u potpunosti ne omekšaju.

Dok se paprika peče, posvetite se pripremi ljutog dela. Ljutim papričicama samo odsecite vrhove sa peteljkom, ostavljajući semenke unutra. Narežite ih na manje komade i ubacite u seckalicu zajedno sa očišćenim čenovima belog luka, pa sve usitnite do fine teksture.

Priprema preliva

Iseckanu smesu smestite u dublju šerpu, ulijte ulje i vodu, pa dodajte so i šećer. Sve dobro izmešajte i stavite da se kuva na umerenoj vatri uz povremeno mešanje.

Kako napraviti rusku ljutenicu Foto: Димитрије Давидовић / Alamy / Profimedia

Čim preliv proključa, sklonite ga sa ringle i sipajte sirće. Vratite šerpu na vatri i pustite da se sve zajedno krčka još nekih pet minuta. Kada su paprike u rerni pečene, složite ih u prethodno sterilisanu teglu, a zatim ih prelijte vrućom aromatičnom smesom sve do samog vrha.

Skladištenje i čuvanje

Teglu dobro zatvorite odgovarajućim poklopcem, okrenite je naopako i ostavite je u tom položaju dok se sadržaj u potpunosti ne ohladi. Ohlađenu zimnicu odložite na mračno i sveže mesto. Nakon što otvorite teglu, ljutenicu obavezno čuvajte u frižideru. Bogat ukus pečene paprike, belog luka i ljutih papričica čini je odličnim dodatkom uz razna pečenja, krompir, vruće pecivo ili bilo koje drugo jelo kojem želite da dodate dozu pikantnosti.

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