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Kada je napunila 80 godina, Šelbi Nil iz Džordžije odlučila je da jubilarni rođendan obeleži na izuzetno nesvakidašnji način - organizovanjem sopstvene sahrane. Ova neobična zamisao rodila se nakon smrti njenog supruga početkom godine, kada je Šelbi počela intenzivno da razmišlja o tome kako će izgledati ceremonija njenog odlaska.

Pogledajte u galeriji fotografije Šelbi Nil:

1/5 Vidi galeriju Šelbi Nil - umesto 80. rođendana organizovala svoju sahranu Foto: Printscreen/YouTube/Local 12

Jedna stvar joj je posebno smetala. Rekla je: "Pa, baš mi je žao što neću biti tamo". A ja sam rekla: "Pa, hajde onda da to uradimo," ispričala je njena ćerka Tami Kratčfild za televiziju WMAZ-TV -

Tako je porodična proslava povodom njenog ulaska u devetu deceniju dobila specifičan zaokret i transformisala se u takozvanu "FOMO sahranu"- događaj osmišljen s ciljem da slavljenica ne ostane uskraćena za sopstveni ispraćaj.

Poziranje pored kovčega

Na zabeleženim fotografijama sa ovog nesvakidašnjeg skupa, Šelbi pozira nasmejana tik pored izloženog kovčega. Unutar sanduka nalazila se figura slavljenice napravljena od kartona, dok je ona sama nosila crnu traku sa natpisom: "Ponovo tu na zahtev publike."

Šelbi je pre samog događaja jasno postavila smernice za sve prisutne. Gosti su imali priliku da održe kratak govor i podele uspomene na nju, uz njen spreman komentar za eventualne neprijatnosti.

Šelbi Nil - umesto 80. rođendana organizovala svoju sahranu Foto: Printscreen/YouTube/Local 12

"Ako neko bude rekao nešto loše, možda ću samo da mu isključim mikrofon," našalila se ona.

Reči hvale pre nego što bude kasno

Tematski dekorisana bila je i svečana torta, ukrašena motivima "rajskih kapija" i rođendanskom čestitkom za 80. rođendan. Na njoj je stajala i upečatljiva poruka: "Ona odbija da bilo šta propusti. Naročito sopstvenu sahranu!"

Suština ove naizgled bizarne ideje bila je vrlo jednostavna: Šelbi je želela da čuje lepe reči i poruke svojih najbližih dok je još živa i da zajedno sa njima uživa u dobroj atmosferi. Stav cele porodice prema ovom događaju kratko je objašnjen u izjavi njene ćerke Tami.

"Ovo je jedna sahrana kojoj se zaista veoma radujemo," kazala je.

Za Šelbi, osamdeseti rođendan nije predstavljao samo puko gašenje svećica, već jedinstvenu priliku da lično prisustvuje događaju o kom bi inače slušali samo drugi. Umesto mračne i tužne ceremonije, dobila je veselo porodično druženje, uspomene, govore, sopstveni kartonski lik u kovčegu i anegdotu koja će se u njihovom domu prepričavati godinama.

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