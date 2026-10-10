Koju odeću ne treba ubacivati u mašinu za sušenje veša

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Mašina za sušenje veša tokom hladnijih meseci predstavlja neprocenjivu pomoć u kući, jer omogućava brzo sušenje garderobe bez obzira na vremenske prilike napolju. Uprkos tome, pojedine tkanine nikako ne bi trebalo izlagati ovom procesu.

Koju odeću ne treba ubacivati u mašinu za sušenje veša Foto: Ingrid Balabanova / Panthermedia / Profimedia

Korišćenje visoke temperature može trajno narušiti kvalitet materijala, oslabiti rastegljivost, izmeniti oblik odeće ili uzrokovati otpadanje ukrasnih aplikacija. Zbog toga je proveravanje oznaka na etiketi pre ubacivanja u bubanj ključni korak.

Sportska oprema i odeća za trening

Garderoba za vežbanje, poput helanki i sportskih grudnjaka, uglavnom je izrađena od sintetičkih vlakana sa visokim udelom elastina. Delovanje toplote u sušilici postepeno uništava ova rastegljiva vlakna, usled čega odeća gubi prvobitnu formu i više ne prianja čvrsto uz telo. Ove komade je znatno pametnije sušiti na sobnoj temperaturi, podalje od direktnog uticaja sunčevih zraka i grejnih tela.

Garderoba sa perlicama, šljokicama i ukrasima

Svečane haljine, bluze i drugi komadi obogaćeni perlicama, šljokicama ili sličnim ukrasnim detaljima izuzetno su osetljivi na mašinsko sušenje. Kombinacija visoke temperature i neprekidnog rotiranja bubnja uzrokuje odvajanje i spadanje aplikacija sa tkanine.

Koju odeću ne treba ubacivati u mašinu za sušenje veša Foto: Ingrid Balabanova / Panthermedia / Profimedia

Osim što na taj način omiljeni odevni predmet gubi svoj izgled, otpadnuti sitni delovi mogu prodreti u mehanizam mašine i izazvati kvar, zbog čega je sušenje na vazduhu jedina bezbedna opcija.

Osetljiv donji veš i grudnjaci

Grudnjaci, gaćice i drugi komadi rublja koji sadrže elastične trake takođe nisu pogodni za sušilicu. Izlaganje toploti slabi elastiku i dovodi do toga da veš brzo rastegne i izgubi svoju funkciju. Naročitu pažnju treba posvetiti grudnjacima, pošto vruć vazduh može trajno deformisati korpe i žice. Kad god je to moguće, ovaj veš ostavite da se prirodno osuši na štriku.

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