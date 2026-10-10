Ove stvari nikada ne stavljajte u mašinu za sušenje veša: Biće načisto uništene
- Sportska oprema i odeća za trening ne bi trebalo da idu u sušilicu, jer toplota uništava elastična vlakna i menja oblik garderobe.
- Haljine, bluze i veš sa perlicama, šljokicama ili elastičnim detaljima lako se oštećuju, pa je sušenje na vazduhu bezbednija opcija.
Mašina za sušenje veša tokom hladnijih meseci predstavlja neprocenjivu pomoć u kući, jer omogućava brzo sušenje garderobe bez obzira na vremenske prilike napolju. Uprkos tome, pojedine tkanine nikako ne bi trebalo izlagati ovom procesu.
Korišćenje visoke temperature može trajno narušiti kvalitet materijala, oslabiti rastegljivost, izmeniti oblik odeće ili uzrokovati otpadanje ukrasnih aplikacija. Zbog toga je proveravanje oznaka na etiketi pre ubacivanja u bubanj ključni korak.
Sportska oprema i odeća za trening
Garderoba za vežbanje, poput helanki i sportskih grudnjaka, uglavnom je izrađena od sintetičkih vlakana sa visokim udelom elastina. Delovanje toplote u sušilici postepeno uništava ova rastegljiva vlakna, usled čega odeća gubi prvobitnu formu i više ne prianja čvrsto uz telo. Ove komade je znatno pametnije sušiti na sobnoj temperaturi, podalje od direktnog uticaja sunčevih zraka i grejnih tela.
Garderoba sa perlicama, šljokicama i ukrasima
Svečane haljine, bluze i drugi komadi obogaćeni perlicama, šljokicama ili sličnim ukrasnim detaljima izuzetno su osetljivi na mašinsko sušenje. Kombinacija visoke temperature i neprekidnog rotiranja bubnja uzrokuje odvajanje i spadanje aplikacija sa tkanine.
Osim što na taj način omiljeni odevni predmet gubi svoj izgled, otpadnuti sitni delovi mogu prodreti u mehanizam mašine i izazvati kvar, zbog čega je sušenje na vazduhu jedina bezbedna opcija.
Osetljiv donji veš i grudnjaci
Grudnjaci, gaćice i drugi komadi rublja koji sadrže elastične trake takođe nisu pogodni za sušilicu. Izlaganje toploti slabi elastiku i dovodi do toga da veš brzo rastegne i izgubi svoju funkciju. Naročitu pažnju treba posvetiti grudnjacima, pošto vruć vazduh može trajno deformisati korpe i žice. Kad god je to moguće, ovaj veš ostavite da se prirodno osuši na štriku.
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