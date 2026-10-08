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Razne životne okolnosti mogu nas dovesti do toga da sebe zapustimo, a nekada i potpuno izgubimo osećaj koliko daleko smo u tome otišli. Druge nepredviđene okolnosti poput izolacije tokom pandemije dodatno su uticale na to da briga o izgledu padne u drugi plan.

Među njima se našla i jedna mlada dama koja se posle izvesnog vremena nakon pandemije pojavila u jednom frizerskom salonu, želeći da promeni svoj zapušteni izgled, odnosno kosu koju nekoliko godina nije čak ni očešljala. Naime, kako je situacija sa pandemijom zadesila i nju kao i druge žene, ona je frizerki otkrila kako se bori sa zamršenom i upetljanom kosom čitave tri godine.

Foto: tiktok/love518salon

Pet dana borbe za jedan novi početak

Snimak žene koja je posetila frizerski salon nakon tri godine, sa zapetljanom kosom za koju je bilo potrebno čak pet dana da se otpetlja, šokirao je mnoge. Ipak, u opisu objave koja se pojavila na društvenoj mreži TikTok stoji da i mame pored brige za decu, naročito u vreme izolacije, mogu da zaborave na sebe i potpuno se zapuste. Duga zapetljana kosa koja se pretvorila u loptu zahtevala je dubinski tretman i pravilan pristup kako bi bila oporavljena, a frizerka je tome pristupila vrlo odgovorno i pokazala krajnji rezultat.

Empatija umesto osude

Iako su mnogi osuđivali ženu zbog toga što je dovela kosu u ovakvo stanje, većina je rekla da je mentalno zdravlje mnogih ljudi u to vreme bilo narušeno i da je potpuno razumljivo ako su neki zaboravili da vode brigu o sebi.