Pre ubacivanja veša u mašinu ubacite i kuglice od aluminijumske folije

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Veš-mašina služi nam decenijama, ali s vremenom može da počne da miriše na vlagu. Taj miris teško je ne primetiti jer ostaje na odeći čak i posle pranja. Mnogi kupuju skupa sredstva ili mirisne omekšivače kako bi ga makar malo prikrili, ali problem ostaje.

Ispostavlja se da za uklanjanje neprijatnih mirisa može da se upotrebi namirnica koju gotovo svako ima u kuhinji. Reč je o običnom pirinču. Mnoge domaćice ga, inače, koriste u domaćinstvu u različite svrhe. U nastavku objašnjavamo kako se pirinač koristi za uklanjanje neprijatnog mirisa iz veš-mašine.

Zašto veš-mašina počinje neprijatno da miriše?

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Glavni uzrok neprijatnog mirisa je buđ. Ona se pojavljuje na mestima na kojima se stalno zadržava vlaga. Ostaci deterdženta talože se na zidovima bubnja i drugim delovima mašine. S vremenom, ta mešavina postaje pogodna sredina za razmnožavanje bakterija.

Zato se savetuje da posle svakog pranja, vrata mašine ostavite odškrinuta. Tako vlaga brže isparava, a buđ nema vremena da se proširi. Međutim, ako mašina mesecima nije čišćena, samo provetravanje više nije dovoljno.

Pirinac odlično skuplja vlagu Foto: Subodh Sathe / Alamy / Profimedia

Kako pirinač pomaže u uklanjanju mirisa?

Postupak je veoma jednostavan. Potrebni su vam vrećica za pranje veša i šaka običnog pirinča.

Sipajte pirinač u vrećicu i dobro je zavežite. Zatim je stavite u bubanj, zatvorite vrata i ostavite mašinu tako nekoliko sati. Ako narednih dana ne planirate da perete veš, vrećica može da ostane unutra ceo dan. Pirinač odlično upija višak vlage, a istovremeno apsorbuje i deo neprijatnih mirisa. To je jeftin i bezbedan način koji ne zahteva gotovo nikakav trud, a deluje pouzdano.

Šta da uradite da se miris ne vrati?

Majstori objasnili zašto brzi program šteti veš mašini Foto: Shutterstock, Ilustracija



Sam pirinač možda neće biti dovoljan. Ako mašina dugo nije čišćena, potreban je temeljniji postupak. I tada mogu da pomognu kućna sredstva. Na primer, obično sirće dobro uklanja neprijatne mirise. Sipajte ga u pregradu za deterdžent umesto praška. Zatim uključite praznu mašinu na program sa temperaturom od 90 stepeni. Važno je da u bubnju nema odeće.

Vruća voda sa sirćetom rastvara naslage i uništava bakterije. Posle takvog čišćenja mašina ponovo miriše sveže. Redovno provetravanje i povremeno čišćenje pomoći će da rezultat potraje. Tada će trik sa pirinčem služiti kao preventiva, a ne kao hitno rešenje.

VIDEO: Servis veš mašina