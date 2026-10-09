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Nedelja od 12. do 18. oktobra donosi zanimljivu horoskopsku kombinaciju koja bi, prema tumačenjima planetarnih aspekata, mogla da pokrene važne emotivne i poslovne teme.

Sunce se nalazi u Vagi, znaku koji se povezuje sa odnosima, ravnotežom i potrebom da se pronađe kompromis, dok se Mars kreće kroz Lava i pojačava želju za dokazivanjem, hrabrim potezima i preuzimanjem inicijative. Istovremeno, retrogradna Venera u Škorpiji simbolično vraća pažnju na stare emocije, nerazjašnjene odnose i pitanja koja nisu dobila konačan odgovor.

Dodatnu težinu ovoj nedelji daje trigon Marsa i Saturna, koji se formira 16. oktobra. U astrologiji se ovaj aspekt povezuje sa disciplinom, istrajnošću i sposobnošću da se energija usmeri ka konkretnom cilju. To je simbolički povoljan trenutak za one koji žele da prestanu da odlažu važne odluke i konačno naprave plan za budućnost.

Posebno bi mogli da budu pod uticajem ovih promena Lav, Škorpija i Ovan. Dok će jedan znak da dobije želju da napravi veliki korak napred na poslovnom planu, drugi bi mogao da se suoči sa prošlošću, a treći da pronađe snagu da završi ono što je dugo odlagao.

1. LAV

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Lavovima bi naredna nedelja mogla da donese snažniju potrebu da se izbore za sebe i pokažu šta umeju. Mars se nalazi u njihovom znaku, što se u astrologiji povezuje sa inicijativom, ambicijom i željom da se preuzme glavna uloga. Uz Jupiter, koji takođe prolazi kroz Lava, naglašena je simbolika samopouzdanja, ličnog razvoja i širenja vidika.

Na poslovnom planu, ovo bi mogao da bude period u kojem će Lavovi jasnije da prepoznaju šta žele da postignu. Oni koji već neko vreme razmišljaju o promeni posla, pokretanju projekta ili razgovoru o napredovanju mogli bi da osete dodatnu motivaciju da naprave prvi korak. Ipak, važno je da entuzijazam ne preraste u preterano samopouzdanje i da se pre velikih poteza sagledaju sve okolnosti.

U ljubavi će da bude izraženija izraženija potreba za pažnjom, strašću i jasnim pokazivanjem osećanja. Slobodni Lavovi mogli bi da se zainteresuju za osobu koja im deluje samouvereno i intrigantno, dok bi oni u vezama mogli da požele da unesu više uzbuđenja u odnos. Trigon Marsa i Saturna 16. oktobra simbolično podseća da se najveći pomaci ne ostvaruju samo velikim gestovima, već i doslednošću.

2. ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Za Škorpije bi naredna nedelja mogla da bude posebno zanimljiva na emotivnom planu. Venera se kreće retrogradno kroz njihov znak, što se u astrologiji tradicionalno povezuje sa preispitivanjem ljubavnih odnosa, ličnih vrednosti i načina na koji pokazujemo privrženost.

To ne mora da znači da će se bivša ljubav zaista da se vrati, ali bi pojedine Škorpije mogle ponovo da razmišljaju o odnosu koji nije završen onako kako su želele. Neke bi mogle da dobiju priliku za razgovor koji su dugo priželjkivale, dok bi druge mogle da shvate da im je potrebno zatvaranje jednog poglavlja, a ne novi početak.

Merkur u Škorpiji dodatno naglašava simboliku dubokih razgovora, analiziranja i traganja za istinom. Zbog toga bi naredni dani mogli da budu pogodni za razjašnjavanje nesporazuma, pod uslovom da se ne upadne u zamku preteranog analiziranja svake poruke i svakog postupka.

Na poslovnom planu, Škorpije bi trebalo da obrate pažnju na ono što su ranije započele, a nisu privele kraju. Umesto da se rasipaju na više strana, korisnije bi bilo da energiju usmere na jedan konkretan cilj. Ponekad upravo vraćanje na staru ideju donosi mogućnost da se ona realizuje na mnogo bolji način.

3. OVAN

Ovan Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Ovnovi bi tokom naredne nedelje mogli da osete da je došlo vreme da se ozbiljnije posvete planovima koje su do sada odlagali. Saturn se nalazi u njihovom znaku i kreće se retrogradno, što se u astrološkim tumačenjima povezuje sa preispitivanjem odgovornosti, granica i dugoročnih ciljeva.

Ovaj položaj simbolično podseća da nije dovoljno samo da imate želju za promenom, već je potrebno da napravite plan, prihvatite odgovornost i da budete spremni na strpljiv rad. Ovnovi koji su se u prethodnom periodu osećali kao da tapkaju u mestu mogli bi da prepoznaju šta ih zapravo koči i kojim redosledom bi trebalo da rešavaju obaveze.

Posebno je zanimljiv trigon Marsa u Lavu i retrogradnog Saturna u Ovnu, koji se formira 16. oktobra. Mars se tradicionalno povezuje sa akcijom i hrabrošću, dok Saturn simbolizuje disciplinu i strukturu. Njihov skladan aspekt u astrološkoj simbolici spaja želju da se nešto pokrene sa sposobnošću da se istraje i kada početni entuzijazam oslabi.

U ljubavi, Ovnovima bi moglo da postane važnije pitanje stabilnosti nego prolaznog uzbuđenja. Umesto da reaguju impulsivno, koristiće im da saslušaju drugu stranu i razmisle o tome šta zaista žele od odnosa. Slobodni pripadnici znaka mogli bi da obrate pažnju na osobu koja im uliva poverenje, čak i ako se ne uklapa u njihov uobičajeni tip.

Mesec raste, a energija nedelje prelazi iz emocija u konkretne poteze

Mesec je na početku nedelje u fazi rastućeg srpa, a 18. oktobra približava se prvoj četvrti. U astrološkoj simbolici, rastući Mesec predstavlja razvoj, postepeno jačanje namera i potrebu da se započeto pokrene sa mrtve tačke. Tokom ove nedelje menjaće znakove, pa će se menjati i simbolički naglasak, od intenzivnijih emocija i preispitivanja ka praktičnim pitanjima i odgovornostima.

Posebno se izdvaja 16. oktobar, kada se Mars i Saturn nalaze u trigonu, dok Mesec prelazi iz Strelca u Jarca. Ova kombinacija može da se tumači kao poziv da se optimizam i želja za promenom pretoče u konkretne korake, naročito kada su u pitanju posao, finansije i dugoročni planovi.

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