Slušaj vest

Miris pečenih kestenja jedan je od najlepših vesnika jeseni. Bilo da ih kupujemo na gradskim ulicama ili pripremamo kod kuće, teško je odoleti njihovoj toploj, mekanoj unutrašnjosti i prepoznatljivom ukusu. Međutim, koliko god uživali u ovoj jesenskoj poslastici, postoji jedan deo pripreme koji mnogima zadaje glavobolju – ljuštenje.

Kako najlakše oljuštiti pečeno kestenje Foto: Mauro Rodrigues / Panthermedia / Profimedia

Tvrda ljuska se često teško odvaja, a još veći problem može biti tanka unutrašnja opna koja se tvrdoglavo lepi za plod. Srećom, postoji nekoliko jednostavnih trikova zahvaljujući kojima ljuštenje kestenja može postati znatno lakše. Tajna nije samo u pečenju, nego i u onome što uradite pre nego što kestene stavite u rernu, ali i odmah nakon što ih izvadite.

Zarezivanje ljuske pre pečenja

Pre pečenja svaki kesten je potrebno zarezati oštrim nožem. Možete napraviti rez u obliku slova X ili jedan duži rez na zaobljenoj strani kestena. Pritom nije potrebno duboko zarezivati samo jezgro. Cilj je otvoriti tvrdu spoljašnju ljusku kako bi para tokom pečenja mogla da izlazi. Na taj način smanjuje se mogućnost pucanja kestena, a ljuska počinje da se otvara tokom zagrevanja upravo na mestu reza. To će vam kasnije znatno olakšati ljuštenje.

Potapanje u vodu

Kako najlakše oljuštiti pečeno kestenje Foto: salvatore massara / Panthermedia / Profimedia

Nakon što ste zarezali kestene, nemojte ih odmah stavljati u rernu. Umesto toga, potopite ih u vodu. Ako imate vremena, ostavite ih u hladnoj vodi otprilike 20 do 30 minuta. Za bržu pripremu možete koristiti toplu vodu, u kojoj je dovoljno da odstoje 5 do 10 minuta. Potapanje pomaže da kesteni zadrže vlagu tokom pečenja, a ljuska i unutrašnja opna se lakše odvajaju od ploda. Osim toga, dodatna vlaga smanjuje mogućnost preteranog isušivanja, zbog kojeg kesteni mogu postati tvrđi i manje ukusni.

Pravilno pečenje u rerni

Rernu zagrejte na 200 °C, a kestene nakon potapanja procedite i rasporedite u jednom sloju na pleh obložen papirom za pečenje. Najbolje ih je okrenuti tako da zarezana strana bude okrenuta nagore. Pecite ih otprilike 20 do 30 minuta, u zavisnosti od njihove veličine. Znaćete da su gotovi kada ljuska počne da se otvara na mestima gde ste je zarezali, a unutrašnjost postane mekana. Pazite da ih ne ostavite predugo u rerni. Prepečeni kesteni se mogu isušiti, zbog čega će ih biti teže ljuštiti, a izgubiće i deo svoje prepoznatljive mekoće.

Kako najlakše oljuštiti pečeno kestenje Foto: Tatiana Chekryzhova / Panthermedia / Profimedia

Najvažniji trik dolazi nakon pečenja

Mnogi upravo u ovom koraku prave grešku. Kada izvade kestene iz rerne, ostave ih na plehu da se potpuno ohlade, pa tek onda počinju da ih ljušte. Međutim, ako želite da se ljuska lakše odvaja, uradite upravo suprotno. Vruće kestene prebacite u činiju ili ih ostavite na plehu i odmah ih prekrijte čistom kuhinjskom krpom.

Ostavite ih tako otprilike 5 do 10 minuta. Krpa će zadržati deo toplote i pare, što će dodatno omekšati ljusku i tanku unutrašnju opnu. Nakon toga krenite sa ljuštenjem dok su kesteni još topli, ali dovoljno ohlađeni da ih možete sigurno držati u rukama. Ako ste ispekli veću količinu, nemojte ih sve odjednom otkrivati. Uzimajte po nekoliko kestenja, a ostatak držite pod krpom kako bi što duže ostali topli.

Pogledajte video: Kako se peče kestenje