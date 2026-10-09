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da li ste znali?

da li ste znali?

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Ruski recept za kiseli kupus ima jednu malu tajnu, a ona vredi i za bure i za kupus u tegli. Trik je toliko jednostavan da ga je šteta ne zapamtiti pre nego što ove jeseni krenete sa kiseljenjem.

Rusi u kupus ubacuju samo jedno povrće, a razlika se vidi već u rasolu. Rasol ostaje bistar, dok kupus dobija lepši ukus i duže ostaje dobar.

Foto: Shutterstock

Rotkva je ruski trik za rasol koji ostaje bistar

Reč je o crnoj rotkvi, čvrstom zimskom povrću koje kod nas lako nađete u hladnijim mesecima. Rusi je seku na kolutove i slažu između glavica kupusa.

Rasol dobija drugačiji ukus, a domaćini je posebno cene jer može da pomogne da rasol ostane bistar i kupus duže bude dobar.

Ako crnu rotkvu ne nađete, poslužiće i bela zimska rotkva, koja je blažeg ukusa. Crvena rotkvica za salatu nije dobar izbor, jer je mnogo nežnija i brzo omekša.

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Zašto se kiseli kupus ponekad ipak pokvari

Osim sastojaka koje stavljate, jako je bitno kako kupus pripremate i čuvate.

crna rotkvica Foto: StockSeller / Alamy / Profimedia

Kiseljenje kupusa zavisi od količine soli, temperature i toga da kupus sve vreme bude prekriven rasolom.

Kad je rasol preslab ili kupus nije dobro potopljen, javljaju se mutan rasol, neprijatan miris ili mekani listovi. Zato kupus redovno proveravajte, naročito u prvim nedeljama fermentacije.

Koliko dugo rotkva stoji u buretu sa kupusom

Rotkva može da ostane u buretu sa kupusom tokom celog kiseljenja. Vremenom omekša i upije ukus rasola, pa je poslužite kao zanimljiv dodatak uz pasulj, meso ili druga zimska jela.

Kupus u tegli kad nemate mesta za veliko bure

Ako u stanu nemate prostora za veliko bure, kupus možete ukiseliti i u većoj staklenoj tegli. Bitno je da povrće bude potpuno pod rasolom, a odozgo stavite teg ili neki drugi čist pritisak da sve ostane potopljeno.

Foto: Shutterstock

U prvim danima fermentacije stvaraju se gasovi, pa povremeno pustite pritisak ako tegla stoji zatvorena. Najbolje mesto za nju je umereno hladno, dalje od direktnog sunca.

Malo celog crnog bibera ili lovorov list mogu dodatno da obogate miris i ukus, ali ruski recept za kiseli kupus i dalje počiva na tome da so, temperatura i rasol budu kako treba.

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