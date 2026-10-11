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Britanka Doroti Volš nedavno je proslavila 100. rođendan, a tom prilikom prisetila se perioda Drugog svetskog rata, kada je kao mlada žena napustila posao u apoteci i pridružila se britanskoj ženskoj mornaričkoj službi Wrens. Tamo je učestvovala u poslovima povezanim sa dešifrovanjem šifrovanih poruka i radila u Bletčli parku, jednom od ključnih centara britanskih obaveštajnih aktivnosti tokom rata.

Njenu životnu priču, kao i sećanja drugih žena koje su tokom rata služile u službi, objavila je dobrotvorna organizacija Royal Naval Benevolent Trust. Njihova svedočenja podsećaju na ulogu koju su žene imale u britanskim ratnim naporima, naročito na poslovima radiotelegrafistkinja, kriptografkinja i administrativnih radnica.

Doroti Volš Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

U mornaricu stupila sa 17 godina

Doroti Volš pridružila se službi Wrens neposredno pre svog 18. rođendana. Pre toga je dve godine radila u lancu apoteka "Boots", ali tada još nije bila sigurna kojim životnim putem želi da krene. Presudan je bio predlog prijateljice, koja joj je preporučila da se pridruži mornarici.

„Pomislila sam: 'Da, to je dobra ideja“, prisetila se danas kroz smeh.

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Nakon stupanja u službu, Doroti je raspoređena na poslove povezane sa dešifrovanjem kodova. Tokom Drugog svetskog rata radila je u Bletčli parku, poznatom mestu na kojem su Britanci presretali i pokušavali da dešifruju tajne neprijateljske poruke. Njeno ime i danas se nalazi na počasnom spisku ljudi koji su tamo služili.

Iako nije neposredno sarađivala sa Alanom Tjuringom, britanskim matematičarem koji je imao važnu ulogu u razbijanju nemačke šifre Enigma, Doroti se rado priseća tog perioda.

Doroti Volš Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

„Zvučalo je uzbudljivo - dešifrirati kodove s Alanom Turingom. Pobedili smo u ratu, naravno, uz malu Alanovu pomoć!“, kaže ona.

Njeno iskustvo pokazuje koliko su različiti bili poslovi koje su žene obavljale u okviru britanske mornaričke službe tokom rata. Iako su se njihovi zadaci uglavnom odvijali daleko od fronta, mnoge pripadnice službe Wrens radile su poslove koji su zahtevali preciznost, odgovornost i sposobnost rukovanja poverljivim informacijama.

Mlade žene u mornarici

Među njima je bila i Meri „Rita“ Lok, koja se službi Wrens pridružila sa 17 godina, 1955. godine. Iako je njeno iskustvo usledilo nakon završetka Drugog svetskog rata, i ona se sa posebnim emocijama seća vremena provedenog u službi.

„Uživala sam u svakoj minuti. Sve bih ponovno učinila“, kaže samouvereno.

Slična sećanja ima i Dafni Tompson, koja danas ima 96 godina. Tokom službe radila je kao radiotelegrafistkinja, a bavila se i kriptografijom. Njeni zadaci zahtevali su ozbiljnost i koncentraciju, ali se svakodnevni život u službi nije svodio samo na radne obaveze. Pripadnice službe pronalazile su vreme i za druženje, zabavu i poneku neobičnu avanturu.

Dafni Tompson Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Jedan događaj posebno se urezao u sećanje Dafni i njenih koleginica. Jednom prilikom odlučile su da posete crkvu za koju se pričalo da je ukleta, nadajući se da će videti duhove. Međutim, prizor na koji su naišle u prvi mah ih je prilično uplašio.

„Kad smo ugledale bele prilike kako poskakuju uokolo, pomislile smo: 'Bože mili!' Kasnije smo shvatile da su to bili mlađi sveštenici“, prisetila se uz smeh.

Važno poglavlje istorije 20. veka

Priče Doroti Volš, Meri „Rite“ Lok i Dafni Tompson svedoče o ženama koje su mladost provele služeći u britanskoj mornarici. Svaka je imala svoje zaduženje - neke su radile na komunikacijama i u administraciji, dok su se druge bavile dešifrovanjem kodova i tajnim informacijama.

Ženska mornarička služba Wrens zvanično je prestala da postoji kao zasebna organizacija 1993. godine, kada je integrisana u britansku Kraljevsku mornaricu (Royal Navy). Time je završeno posebno poglavlje u istoriji služenja žena u britanskoj mornarici, ali je istovremeno započela nova faza. Ženama je postepeno omogućeno da preuzimaju sve širi spektar dužnosti, uključujući i službu na moru.

Dafni Tompson Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Sećanja stogodišnje Doroti Volš danas pružaju lični uvid u jedno od najvažnijih razdoblja 20. veka i podsećaju na doprinos žena koje su, daleko od očiju javnosti, učestvovale u ratnim naporima i obavljale poslove od velikog značaja.