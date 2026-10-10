Do kada najkasnije treba ukiseliti kupus: Ova starinska pravila garantuju čvrste glavice i bistar rasol
- Kupus je najbolje ukiseliti početkom novembra, uz tačnu meru soli i odnos količine kupusa prema zapremini bureta.
- Glavice treba dobro složiti i stalno držati potopljene, da rasol ostane bistar i kupus ne omekša.
- Prvih 15 dana kupus se pretače svakog dana, a narednih 15 dana svaki drugi dan.
Domaćini u Srbije uveliko spremaju zimnicu. Dolazi i vreme da se kupi kupus i pravilno ukiseli. Ali, kada je najbolje da to uradite?
Ako ne želite da kiseli kupus omekša ili postane prekiseo, pratite proverene savete iskusnih domaćica koje stavljaju zimnicu decenijama.
Osnovna pravila za kiseljenje kupusa
Izračunajte količinu kupusa prema buretu. Težina kupusa u kilogramima treba da bude polovina zapremine bureta (u litrima). Na primer: za bure od 30 litara treba vam 15 kg kupusa.
Količina soli mora biti precizna. Potrebno je 4% soli u odnosu na količinu vode. Ako imate 16 litara vode, dodajte 650 g soli.
Najbolje vreme za kiseljenje kupusa
Kupus je najbolje ukiseliti početkom novembra jer je tada je temperatura idealna, od 15 do 20 stepeni, što omogućava pravilno vrenje i dobar ukus.
Glavice kupusa treba da budu čvrste i zdrave, bez oštećenih listova. U sredini korena zasecite krstić dubok oko 2 cm, a glavice što jače ugurajte jednu uz drugu da budu što gušće složene. U praznine između glavica stavite rasečene polovine ili četvrtine kupusa, a vodite računa da ulaz u slavinu ostane slobodan.
Kako napraviti rasol
U većoj šerpi rastopite 200 g soli na 5 litara tople vode. Dobijeni rastvor sipajte u bure, pa postupak ponavljajte dok se ne napuni. Kupus mora stalno biti potpuno potopljen – zato ga pritisnite letvicama unakrsno postavljenim ispod ivice bureta.
Tokom prvih 15 dana kupus pretačite svakog dana. Zatim sledećih 15 dana – svaki drugi dan.
Pretakanje znači da se voda ispusti kroz slavinu i ponovo vrati odozgo u bure, kako bi se ravnomerno izmešao rasol i sprečilo kvarenje.
Ako nivo vode opada, dodajte posoljenu vodu u istom odnosu (4% soli).
Nakon prvog meseca, bure možete premestiti u podrum, garažu ili na terasu, gde temperatura ne pada ispod nule. Tada kupus pretačite jednom nedeljno, a kasnije svake druge nedelje.
Kako da rasol ostane bistar
Uspešno kiseljenje kupusa prepoznaje se po ukusu i izgledu rasola. Ako ostane bistar i bez bele pene, znači da ste sve uradili kako treba. Iskusne domaćice kažu da je tajna u tačnoj količini soli,redovnom pretakanju i stalnoj pokrivenosti glavica vodom. Posle 1,5 do 2 meseca, kada se deo kupusa potroši, možete dodati nove glavice. Njih treba staviti dublje u bure, da bi se nakiselile kasnije i trajale duže tokom zime.
(Kurir.rs/ Najžena)
Video: Kako se pravilno priprema kiseli kupus da bi trajao cele zime