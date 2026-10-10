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Domaćini u Srbije uveliko spremaju zimnicu. Dolazi i vreme da se kupi kupus i pravilno ukiseli. Ali, kada je najbolje da to uradite?

Ako ne želite da kiseli kupus omekša ili postane prekiseo, pratite proverene savete iskusnih domaćica koje stavljaju zimnicu decenijama.

Foto: youtube/Domaći Kuhar

Osnovna pravila za kiseljenje kupusa

Izračunajte količinu kupusa prema buretu. Težina kupusa u kilogramima treba da bude polovina zapremine bureta (u litrima). Na primer: za bure od 30 litara treba vam 15 kg kupusa.

Količina soli mora biti precizna. Potrebno je 4% soli u odnosu na količinu vode. Ako imate 16 litara vode, dodajte 650 g soli.

Najbolje vreme za kiseljenje kupusa

Kupus je najbolje ukiseliti početkom novembra jer je tada je temperatura idealna, od 15 do 20 stepeni, što omogućava pravilno vrenje i dobar ukus.

Šta raditi ako vam je kiseli kupus gorak? Foto: Shutterstock

Glavice kupusa treba da budu čvrste i zdrave, bez oštećenih listova. U sredini korena zasecite krstić dubok oko 2 cm, a glavice što jače ugurajte jednu uz drugu da budu što gušće složene. U praznine između glavica stavite rasečene polovine ili četvrtine kupusa, a vodite računa da ulaz u slavinu ostane slobodan.

Kako napraviti rasol

U većoj šerpi rastopite 200 g soli na 5 litara tople vode. Dobijeni rastvor sipajte u bure, pa postupak ponavljajte dok se ne napuni. Kupus mora stalno biti potpuno potopljen – zato ga pritisnite letvicama unakrsno postavljenim ispod ivice bureta.

Foto: printscreen/youtube/najboljikuhar

Tokom prvih 15 dana kupus pretačite svakog dana. Zatim sledećih 15 dana – svaki drugi dan.

Pretakanje znači da se voda ispusti kroz slavinu i ponovo vrati odozgo u bure, kako bi se ravnomerno izmešao rasol i sprečilo kvarenje.

Ako nivo vode opada, dodajte posoljenu vodu u istom odnosu (4% soli).

Foto: Shutterstock

Nakon prvog meseca, bure možete premestiti u podrum, garažu ili na terasu, gde temperatura ne pada ispod nule. Tada kupus pretačite jednom nedeljno, a kasnije svake druge nedelje.

Kako da rasol ostane bistar

Uspešno kiseljenje kupusa prepoznaje se po ukusu i izgledu rasola. Ako ostane bistar i bez bele pene, znači da ste sve uradili kako treba. Iskusne domaćice kažu da je tajna u tačnoj količini soli,redovnom pretakanju i stalnoj pokrivenosti glavica vodom. Posle 1,5 do 2 meseca, kada se deo kupusa potroši, možete dodati nove glavice. Njih treba staviti dublje u bure, da bi se nakiselile kasnije i trajale duže tokom zime.

(Kurir.rs/ Najžena)

Video: Kako se pravilno priprema kiseli kupus da bi trajao cele zime