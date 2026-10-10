Koje sorte kupusa su najbolje za kiseljenje?
- Najbolji izbori su Futoški, Varaždinski i Ljubljanski kupus, jer dobro podnose fermentaciju i daju kvalitetan kiseli kupus.
- Ako se pravilno čuva na hladnom i pod salamurom, kiseli kupus može da traje i do 6 meseci.
Idealno vreme za kiseljenje kupusa je tokom kasne jeseni, najčešće od sredine oktobra do kraja novembra. Ako već niste, sada je pravo vreme da odete na pijacu i odaberete kupus za kiseljenje. Od njega se tokom cele zime mogu praciti brojna jela i salate.
Koje sorte kupusa su najbolje za kiseljenje?
Izbor prave sorte kupusa je ključan za dobar rezultat. Sorte koje su najpogodnije za kiseljenje su one sa čvrstim, kompaktno formiranim glavicama i tankim, nežnim listovima.
Preporučene sorte za kiseljenje:
Futoški kupus
Ova autohtona sorta iz Srbije je tradicionalni izbor za kiseljenje. Glavice su srednje veličine, čvrste i bogate šećerima, što osigurava odličnu fermentaciju. Listovi su tanki, što ga čini savršenim za sečenje i kiseljenje u celim glavicama.
Varaždinski kupus
Poznat po svojim velikim i čvrstim glavicama, ovaj kupus ima tanke listove koji se lako ukiseljuju.
Kupus Ljubljanski
Ova sorta je takođe pogodna za kiseljenje, posebno zbog svoje otpornosti na promene uslova tokom fermentacije.
Koliko dugo se može čuvati kiseli kupus?
Ako se pravilno čuva na hladnom mestu i pod salamurom, kiseli kupus može trajati i do 6 meseci. Tokom ovog perioda, ukus će postepeno postajati intenzivniji, što je prirodan deo procesa.
Kiseljenje kupusa je posao koja se prenosi s generacije na generaciju. Pravilnim odabirom sorte, poput Futoškog kupusa, i pažljivim praćenjem koraka, možete dobiti savršen kiseli kupus koji će obogatiti vašu zimsku trpezu. Pratite ove savete, rešavajte probleme na vreme i uživajte u ukusnom i hranljivom domaćem proizvodu.