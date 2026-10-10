Slušaj vest

Idealno vreme za kiseljenje kupusa je tokom kasne jeseni, najčešće od sredine oktobra do kraja novembra. Ako već niste, sada je pravo vreme da odete na pijacu i odaberete kupus za kiseljenje. Od njega se tokom cele zime mogu praciti brojna jela i salate.

Koje sorte kupusa su najbolje za kiseljenje?

Izbor prave sorte kupusa je ključan za dobar rezultat. Sorte koje su najpogodnije za kiseljenje su one sa čvrstim, kompaktno formiranim glavicama i tankim, nežnim listovima.

kupus pijaca
Foto: Dijana Šćekić

Preporučene sorte za kiseljenje:

Futoški kupus
Ova autohtona sorta iz Srbije je tradicionalni izbor za kiseljenje. Glavice su srednje veličine, čvrste i bogate šećerima, što osigurava odličnu fermentaciju. Listovi su tanki, što ga čini savršenim za sečenje i kiseljenje u celim glavicama.

Varaždinski kupus
Poznat po svojim velikim i čvrstim glavicama, ovaj kupus ima tanke listove koji se lako ukiseljuju.

Kupus Ljubljanski
Ova sorta je takođe pogodna za kiseljenje, posebno zbog svoje otpornosti na promene uslova tokom fermentacije.

ruke žene drže drvenu činiju sa kupusom ribancem, na stolu so, biber, beli luk, glavica kiselog kupusa
Foto: Shutterstock

Koliko dugo se može čuvati kiseli kupus?

Ako se pravilno čuva na hladnom mestu i pod salamurom, kiseli kupus može trajati i do 6 meseci. Tokom ovog perioda, ukus će postepeno postajati intenzivniji, što je prirodan deo procesa.

Kiseljenje kupusa je posao koja se prenosi s generacije na generaciju. Pravilnim odabirom sorte, poput Futoškog kupusa, i pažljivim praćenjem koraka, možete dobiti savršen kiseli kupus koji će obogatiti vašu zimsku trpezu. Pratite ove savete, rešavajte probleme na vreme i uživajte u ukusnom i hranljivom domaćem proizvodu.

Ne propustiteŽenaDo kada najkasnije treba ukiseliti kupus: Ova starinska pravila garantuju čvrste glavice i bistar rasol
Kiseli kupus u buretu
ŽenaKako se pravi peckana paprika? Zimnica koju svi obožavaju, a priprema je nikad jednostavnija
Paprika spremna za zimnicu
ŽenaSomborka za zimnicu bez vinobrana: Kisele paprike koje ćete rado otvarati uz zimski ručak
Kisele somborke složene u staklene tegle i prelivene marinadom (2).png
ŽenaStari mađarski recept za paprike u tegli: Najbrža zimska salata bez pečenja satima!
Paprika spremna za zimnicu

01:23
Evo šta struka kaže o uticaju kiselog kupusa na srce, holesterol i kilažu Izvor: Kurir televizija