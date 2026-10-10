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Idealno vreme za kiseljenje kupusa je tokom kasne jeseni, najčešće od sredine oktobra do kraja novembra. Ako već niste, sada je pravo vreme da odete na pijacu i odaberete kupus za kiseljenje. Od njega se tokom cele zime mogu praciti brojna jela i salate.

Koje sorte kupusa su najbolje za kiseljenje?

Izbor prave sorte kupusa je ključan za dobar rezultat. Sorte koje su najpogodnije za kiseljenje su one sa čvrstim, kompaktno formiranim glavicama i tankim, nežnim listovima.

Foto: Dijana Šćekić

Preporučene sorte za kiseljenje:

Futoški kupus

Ova autohtona sorta iz Srbije je tradicionalni izbor za kiseljenje. Glavice su srednje veličine, čvrste i bogate šećerima, što osigurava odličnu fermentaciju. Listovi su tanki, što ga čini savršenim za sečenje i kiseljenje u celim glavicama.

Varaždinski kupus

Poznat po svojim velikim i čvrstim glavicama, ovaj kupus ima tanke listove koji se lako ukiseljuju.

Kupus Ljubljanski

Ova sorta je takođe pogodna za kiseljenje, posebno zbog svoje otpornosti na promene uslova tokom fermentacije.

Foto: Shutterstock

Koliko dugo se može čuvati kiseli kupus?

Ako se pravilno čuva na hladnom mestu i pod salamurom, kiseli kupus može trajati i do 6 meseci. Tokom ovog perioda, ukus će postepeno postajati intenzivniji, što je prirodan deo procesa.

Kiseljenje kupusa je posao koja se prenosi s generacije na generaciju. Pravilnim odabirom sorte, poput Futoškog kupusa, i pažljivim praćenjem koraka, možete dobiti savršen kiseli kupus koji će obogatiti vašu zimsku trpezu. Pratite ove savete, rešavajte probleme na vreme i uživajte u ukusnom i hranljivom domaćem proizvodu.