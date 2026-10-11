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Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici u ponedeljak 12. oktobra obeležavaju Miholjdan. Ovo je praznik praznik koji u narodnoj tradiciji označava prelazak iz leta u pravu jesen. Iako je u crkvenom kalendaru ovaj dan posvećen Svetom Kirijaku Otšelniku, narodna verovanja povezuju ga sa poslednjim sunčanim danima pred dolazak hladnijeg perioda godine.

Na Miholjdan su zabranjena venčanja Foto: Youtube Printscreen

Svađa na Miholjdan, prema verovanju, donosi nemir tokom cele zime

Jedno od najpoznatijih narodnih verovanja vezanih za Miholjdan odnosi se na odnose među ljudima. Verovalo se da onaj ko se na ovaj dan posvađa neće imati mira tokom cele zime. Zbog toga su se čak i dugogodišnji neprijatelji trudili da se izmire, dok su se svađe i razmirice svesno izbegavale.

Miholjdan se tako doživljavao kao prilika za pomirenje, praštanje i očuvanje porodične harmonije.

Bez svadbi za Miholjdan

Iako je oktobar tradicionalno bio popularan mesec za svadbe, stara narodna izreka upozoravala je na započinjanje novih ljubavnih i životnih poglavlja upravo na ovaj dan.

„Što se na Miholjdan veže, do Božića se razveže“, govorilo se nekada.

Zbog ovog verovanja pojedini su izbegavali sklapanje brakova i započinjanje novih poslova na Miholjdan, strahujući da bi ono što tada počne moglo brzo da se završi.

Iako su mnoga od ovih verovanja deo nasleđa naših predaka, Miholjdan i danas podseća na vrednosti koje su oduvek bile važne: porodičnu bliskost, praštanje i mir u domu.

Miholjdan Foto: Printscreen/Youtube

Da li je na Miholjdan crveno slovo

Miholjdan se slavi sa mrsnom ili posnom trpezom, sve u zavisnosti da li "pada" u sredu ili petak kada se slavi posno, a ostalim danima se slavi mrsno. Takođe, ovaj dan je u crkvenom kalendaru nije obeležen crvenim slovima već podebljanim crnim slovima. Tokom meseca oktobra, osim nedelja, crbvenim slovodom obeležena su dva praznika, i to Sveta Petka i Sveti Petar Cetinjski.