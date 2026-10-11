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Smokve sadrže mnoštvo prehrambenih vlakana, minerale i vitamine, kao i antioksidanse poput karotena, tanina, luteina i hlorogene kiseline.

Pored toga, sadrže visoke količine vitamina A, B6, C, E i K, ali i kalcijuma, gvožđa i magnezijuma. Od njih se mogu napraviti razni proizvodi, a tokom jesenjih dana mnogi od smokvinog lista prave čajeve.

Smokvin list možete sami da sušite - operite ih i ocedite na čistoj kuhinjskoj krpi pa ih stavite na višeslojni ubrus i okrećite na promajnom mestu, ali ne na suncu.

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Foto: Kurir.rs/T.S.

Kako se sprema?

List smokve preliti sa 500 - 700ml kipuće vode. Ostaviti da odstoji 5-10 minuta. List nije potrebno vaditi iz čaja. Nakon toga, ostaje nam da svakodnevno uživamo u ovom savršenom i zdravom napitku.

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