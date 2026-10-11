Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici u ponedeljak 12. oktobra obeležavaju Miholjdan. Mnogi i dalje ne znaju kako se pravilno obeležava ovaj dan kako se ne bi ogrešili

Miholjdan
Miholjdan Foto: Youtube Printscreen

Da li je na Miholjdan crveno slovo

Miholjdan se slavi sa mrsnom ili posnom trpezom, sve u zavisnosti da li "pada" u sredu ili petak kada se slavi posno, a ostalim danima se slavi mrsno. Takođe, ovaj dan je u crkvenom kalendaru nije obeležen crvenim slovima već podebljanim crnim slovima. Tokom meseca oktobra, osim nedelja, crbvenim slovodom obeležena su dva praznika, i to Sveta Petka i Sveti Petar Cetinjski.

Na ovaj dan možete kuvati, čistiti kuću, prati sudove, raditi u bašti ili radionici. Pranje veša i usisavanje na crno slovo sami po sebi nisu greh - zabrane ove vrste uglavnom pripadaju narodnim verovanjima, a ne opštem crkvenom pravilu.

Ne propustiteŽena"Što se na Miholjdan veže, do Božića se razveže" Zbog čega se svadbe nikada ne prave na ovaj dan
svadba, venčanje, mlada
ŽenaKako se pravilno celiva ikona: Mnogi vernici greške prilikom darovanja novca
0801 marko karovic_33.jpg
Žena"Ne možeš tako pred Gospoda" Otac Predrag Popović zaustavio ženu na liturgiji zbog ovoga: Mnoge greše kad ovakve idu u crkvu
Otac Predrag Popović
ZanimljivostiDa li žene moraju da nose maramu u crkvi? Sveštenik rešio dilemu koja muči mnoge pravoslavne vernice
Baka se skrštenih ruku moli dok sveštenik čita molitvu

01:13
Crkva Izvor: Kurir