da li ste znali

da li ste znali

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Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici u ponedeljak 12. oktobra obeležavaju Miholjdan. Mnogi i dalje ne znaju kako se pravilno obeležava ovaj dan kako se ne bi ogrešili

Miholjdan Foto: Youtube Printscreen

Da li je na Miholjdan crveno slovo

Miholjdan se slavi sa mrsnom ili posnom trpezom, sve u zavisnosti da li "pada" u sredu ili petak kada se slavi posno, a ostalim danima se slavi mrsno. Takođe, ovaj dan je u crkvenom kalendaru nije obeležen crvenim slovima već podebljanim crnim slovima. Tokom meseca oktobra, osim nedelja, crbvenim slovodom obeležena su dva praznika, i to Sveta Petka i Sveti Petar Cetinjski.

Na ovaj dan možete kuvati, čistiti kuću, prati sudove, raditi u bašti ili radionici. Pranje veša i usisavanje na crno slovo sami po sebi nisu greh - zabrane ove vrste uglavnom pripadaju narodnim verovanjima, a ne opštem crkvenom pravilu.