Šta raditi ako vam je kiseli kupus gorak?

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Kiseli kupus je osnova mnogih zimskih jela, od sarme i podvarka do svadbarskog kupusa, ali i salata kojoj često ne treba mnogo dodataka. Ipak, kada je preslan, lako može da pokvari ukus celog ručka, naročito ako se priprema sa suvim mesom ili slaninom. To ne znači da treba da ga bacite: višak soli možete da ublažite pre nego što kupus završi u šerpi ili na tanjiru.

Važno je, međutim, da razlikujete popravljanje ukusa porcije koju ćete pojesti od menjanja sadržaja čitavog bureta. Najjednostavnije rešenje primenjuje se na već ukiseljen kupus, neposredno pre upotrebe.

Foto: youtube/Domaći Kuhar

Kako da smanjite slanost kiselog kupusa

Izdvojite količinu kupusa koja vam je potrebna za jelo i isperite je hladnom vodom, a zatim dobro ocedite. Ispiranje gotovog, preslanog kiselog kupusa pre služenja.

Ako je i dalje previše slan, izdvojeni kupus možete da potopite u hladnu vodu i povremeno proveravate ukus. Nemojte ga ostavljati duže nego što je potrebno, jer će uz slanost izgubiti i deo kiselosti i prepoznatljive arome. Kada ukus postane prijatniji, ocedite ga i pripremite na uobičajen način.

Za sarmu isperite listove koje nameravate da koristite, dok ribanac za salatu ili podvarak možete da stavite u cediljku. Količinu soli u ostatku jela prilagodite tek nakon što probate kupus.

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Da li šargarepa i zeleni paradajz „izvlače“ so iz bureta?

Među domaćicama se prenosi savet da u preslan kupus treba dodati šargarepu i izbušen zeleni paradajz. Ipak, za tvrdnju da određena količina ovog povrća pouzdano rešava problem preslanog bureta nema potvrde u proverenim smernicama za kućnu fermentaciju. Zato ni savet da se dodaju po dva kilograma šargarepe i paradajza ne treba predstavljati kao univerzalno rešenje.

So tokom kiseljenja ima važnu ulogu: utiče na razvoj poželjnih bakterija, ograničava rast drugih mikroorganizama i pomaže da se očuva tekstura kupusa. Zbog toga odnos sastojaka ne treba menjati napamet, naročito dok fermentacija još traje.

Šta je sa krompirom?

Foto: printscreen/youtube/najboljikuhar

Ni ubacivanje sirovog krompira u bure ne treba preporučivati kao provereni trik za uklanjanje viška soli. U pregledanim stručnim smernicama taj postupak nije naveden kao način da se popravi preslan kiseli kupus.

Ako je kupus već ukiseljen i problem je samo u ukusu, praktičnije je da isperete ili potopite količinu koju ćete odmah pripremati. Tako možete da prilagodite slanost konkretnom jelu, bez eksperimentisanja sa celom zimnicom.

Pazite koliko solite sarmu i podvarak

Kada koristite slaniji kupus, nemojte automatski dodavati uobičajenu količinu soli. Suva rebra, slanina i drugi suhomesnati proizvodi dodatno će doprineti slanosti, pa jelo može da bude dovoljno začinjeno i bez dosoljavanja.

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