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Mlečni zub koji roditelji obično sačuvaju u kutijici kod američke dizajnerke nakita Kejt Robertson (39) može da postane deo prstena. Ova stanovnica Franklina u Tenesiju izrađuje nakit od ljudskih zuba i tvrdi da joj je lepši i značajniji od dijamantskog. Među onima za koje je napravila ovakvu uspomenu našla se i britanska voditeljka Amanda Holden (55), a saradnja je navedena i na zvaničnom sajtu njenog brenda.

Iako izbor materijala može da iznenadi, gotov nakit ne otkriva odmah od čega je napravljen. Sitne delove zuba Kejt ugrađuje u smolu, pa ukras dobija izgled koji podseća na opal. Za kupce, međutim, njegova vrednost nije samo u izgledu, već i u uspomeni koju čuva.

Kejt Robertson pravi prstenje od ljudskih zuba Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Od mlečnog zuba do prstena

Ideja da zube uključi u svoje kreacije pojavila se kada ju je jedna mušterija pitala može li da joj ih pošalje. Kejt je prihvatila zahtev, napravila nakit i rezultat pokazala na Instagramu.

Za pojedine modele zub se usitnjava, dok kod drugih može da ostane ceo. Upravo je lična priča koju takav komad nosi razlog zbog kojeg ga dizajnerka smatra posebnim.

- Dijamanti su prelepi, ali uspomene u nakitu pričaju vašu priču - kaže Kejt.

Cena zavisi od dizajna i odabranog metala. Prema objavljenim podacima, pristupačniji komadi od srebra i pozlaćenog srebra počinju od oko 130 dolara, dok su modeli od zlata ili platine znatno skuplji. Pojedine narudžbine mogu da koštaju i više hiljada dolara.

Pogledajte u galeriji kako izgleda proces izrade:

1/9 Vidi galeriju Prsten Kejt Robertson sa ukrasom od smole u koji su ugrađeni fragmenti ljudskog zuba. Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Posao je počeo od prstena koji je želela za sebe

Pre zuba, Kejt je počela da eksperimentiše sa majčinim mlekom. Kada je prestala da doji sina, poželela je prsten koji bi je podsećao na taj period, ali nije pronašla model po svom ukusu. Odlučila je da nauči kako da ga napravi sama, a rad na ličnoj uspomeni postepeno je prerastao u posao.

Danas u nakit ugrađuje i osušeno majčino mleko, kosu, pepeo nakon kremacije i sačuvano cveće iz venčanih buketa. Njeni kupci tako mogu da u jednom komadu sačuvaju deo uspomene na dete, venčanje ili osobu koju su izgubili.

Kejt Robertson pravi prstenje od ljudskih zuba Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Ovaj posao za nju ima i posebno lično značenje. Kejt je doživela gubitak bebe, pa deo dobiti njena kompanija donira organizaciji „Gathering Hope“, koja pruža podršku porodicama nakon spontanog pobačaja ili gubitka bebe.

Napravila je nakit čak i od bubrežnog kamena

Među materijalima koje je koristila našao se i jedan koji teško da bi iko povezao sa izradom nakita - bubrežni kamen njenog prijatelja. Taj komad nastao je iz šale, ali je Kejt bila zadovoljna rezultatom.

Kejt Robertson pravi prstenje od ljudskih zuba Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

- Iz šale sam napravila nakit od bubrežnog kamena prijatelja. I nekako je ispao apsolutno prelep - ispričala je.

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