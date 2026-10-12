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Kada se očiste veće količine oraha, jedno od prvih pitanja jeste kako ih sačuvati da ne užegnu i ne izgube karakterističan ukus. Mnogi jezgra jednostavno stavljaju u zamrzivač, ali postoji i drugi način čuvanja – u dobro zatvorenim staklenim teglama.

Pravilno skladištenje je posebno važno zbog visokog sadržaja masti u orasima. Ako su izloženi toploti, svetlosti, vazduhu ili vlazi, njihov kvalitet vremenom može da opadne, a ukus i miris da se promene.

Zbog toga je, bez obzira na izabrani način čuvanja, najvažnije da orasi pre skladištenja budu dobro osušeni.

Kako se orasi čuvaju u teglama

Jedan od najjednostavnijih načina jeste da se očišćena jezgra stave u odgovarajuću ambalažu i čuvaju u zamrzivaču. Niska temperatura usporava procese koji dovode do kvarenja i užeglosti.

Orasi Foto: Profimedia

Ipak, oni koji ne žele da zauzimaju prostor u zamrzivaču mogu da koriste i tegle. Za ovaj postupak koriste se očišćena i potpuno suva jezgra oraha. Tegle takođe moraju da budu čiste i suve. Jezgra se ređaju u teglu, koja se zatim zatvara poklopcem. Prema opisanoj metodi, zatvorene tegle kratko se zagrevaju na oko 80 stepeni kako bi poklopac dobro zaptivao.

Ključno je da u teglu ne dospe voda. Prisustvo vlage može da stvori uslove za razvoj buđi i kvarenje, zbog čega se ova metoda i naziva suvim konzervisanjem.

Najvažnije je sprečiti vlagu i pristup vazduha

Bez obzira na to da li se orasi čuvaju u zamrzivaču ili teglama, njihov vek trajanja zavisi od početnog kvaliteta i uslova skladištenja.

Ako se čuvaju van zamrzivača, najbolje je držati ih na hladnom, suvom i tamnom mestu, dalje od izvora toplote i direktne sunčeve svetlosti.

Pre upotrebe treba proveriti njihov izgled, miris i ukus. Ako se pojave buđ, neobičan miris ili karakterističan gorak i užegao ukus, takve orahe ne treba koristiti.

(Kurir.rs/Blic)

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