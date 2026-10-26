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Naučnici sve češće proučavaju ne samo kofein, već i druga jedinjenja koja kafa sadrži. Ovog puta pažnju im je privukla kafa bez kofeina. Rezultati objavljeni u časopisu Nature Communications u aprilu pokazuju da bi deo koristi mogao da bude povezan sa crevnim mikrobiomom i njegovom komunikacijom sa mozgom.

Kafa je mnogo više od kofeina

Za mnoge ljude jutarnja kafa znači pre svega dozu kofeina i nalet energije. Međutim, prema mišljenju neuronaučnika, takvo shvatanje je previše pojednostavljeno.

Kako ističe profesor Džon Krajan sa Univerzitetskog koledža u Korku, a prenosi Science Alert, kafa sadrži više od hiljadu različitih jedinjenja. Među njima su i polifenoli, biljne supstance koje mogu da služe kao hrana bakterijama koje nastanjuju naša creva. Predmet najnovijeg eksperimenta bio je baš uticaj kafe na vezu između creva i mozga.

Šta se dogodilo kada su učesnici prestali da piju kafu?

U istraživanju je učestvovala 31 osoba koja redovno pije kafu, obično od tri do pet šoljica dnevno. Naučnici su ih zamolili da potpuno prestanu da piju kafu tokom dve nedelje. Već u ovoj fazi zabeležena su zanimljiva zapažanja. Analiza uzoraka pokazala je jasne promene u sastavu crevnog mikrobioma učesnika.

Istraživači su ih zatim podelili u dve grupe. Jedna je dobijala kafu sa kofeinom, a druga kafu bez kofeina. Tokom naredne tri nedelje svi su pili po četiri porcije instant kafe dnevno, ne znajući koju verziju dobijaju. Nakon ponovnog uvođenja kafe, naučnici su primetili nagle promene u crevnom mikrobiomu, bez obzira na to da li je napitak sadržao kofein.

Manje stresa i bolje raspoloženje

Povratak ispijanju kafe bio je povezan i sa poboljšanjem opšteg osećanja. Učesnici su prijavljivali niži nivo stresa, manje izražene simptome depresije i manju impulsivnost.

Kafa Foto: berna namoglu / Alamy / Profimedia

Pena na dnu bele šoljice sa kašičicom

Ipak, istraživači su primetili određene razlike između dve grupe. Samo su kod osoba koje su pile kafu sa kofeinom zabeleženi smanjenje anksioznosti i psihičkog opterećenja, kao i poboljšanje koncentracije i budnosti.

To ukazuje na to da kofein i dalje igra važnu ulogu u regulisanju raspoloženja i pažnje. Međutim, on ne objašnjava sve efekte uočene u istraživanju.

Najveće iznenađenje bili su rezultati testova pamćenja

Najzanimljivije otkriće odnosilo se na pamćenje. Nakon završetka eksperimenta, učesnici su rešavali zadatke koji su podrazumevali pamćenje i prisećanje spiskova reči i lokacija. Istraživači su zabeležili značajno poboljšanje rezultata isključivo u grupi koja je pila kafu bez kofeina.

Ovi učesnici postizali su bolje rezultate u nekoliko delova verbalnog testa i pravili manje grešaka na testovima prostornog pamćenja. Istraživači nisu uočili slične promene u grupi koja je pila kafu sa kofeinom. Baš je taj rezultat najviše iznenadio autore istraživanja.

Šta bi moglo da stoji iza ovog efekta?

Naučnici za sada nemaju odgovor. Prema jednoj hipotezi, polifenoli iz kafe utiču na crevne bakterije, koje zatim pokreću niz procesa koji se odražavaju na rad mozga.

Kafa Foto: Cavan Images, Cavan Images / Alamy / Profimedia

Moguće je i da kafa menja način funkcionisanja celokupnog mikrobioma, kao i metabolite koje on proizvodi. Posledica bi mogle da budu suptilne promene u kognitivnim funkcijama, uključujući pamćenje.

Autori, međutim, naglašavaju da je istraživanje sprovedeno na malom broju učesnika i da su rezultati preliminarni. Potrebne su dodatne analize kako bi se potvrdile uočene povezanosti i objasnio njihov mehanizam.

Kofein je samo deo priče

Prema mišljenju istraživača, ovi rezultati uklapaju se u sve brojnije nalaze koji ukazuju na to da i kafa bez kofeina može da utiče na funkcionisanje mozga.

Iako ne pruža karakterističan osećaj razbuđivanja, na organizam može da deluje drugim putevima, između ostalog preko crevnog mikrobioma. To znači da bi kofein mogao da bude samo vrh ledenog brega kada je reč o uticaju kafe na naše zdravlje.

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