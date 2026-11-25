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Kada vam se nenajavljeno pojave gosti ili jednostavno poželite nešto slatko uz popodnevnu kafu, mramorni kolač je uvek proveren i siguran izbor. Ovaj klasik obožavaju sve generacije jer ne zahteva skupe namirnice niti komplikovanu pripremu, a u ovoj brzoj verziji biće spreman za posluženje za manje od trideset minuta.

mramorni kolač Foto: Printscreen/Youtube/ŠašavaVarjača

Sastojci: 300 g brašna

150 g šećera

1 kesica vanilin šećera

1 kesica praška za pecivo

3 jaja

2 dl mleka

1 dl ulja

rum po želji

2 kašike kakaa u prahu

mramorni kolač Foto: Printscreen/Youtube/ŠašavaVarjača

Priprema:

U jednoj posudi dobro promešajte sve suve sastojke, a zatim dodajte jaja, mleko, ulje i malo ruma za bogatiju aromu. Sve zajedno dobro umutite mikserom dok ne dobijete glatku, ujednačenu smesu bez grudvica.

Dobijenu smesu podelite na dva jednaka dela, pa u jednu polovinu umešajte dve kašike kakaa u prahu. Kalup za kuglof ili duguljasti kalup za kolače premažite sa malo ulja i pospite brašnom kako se testo ne bi lepilo. Na dno kalupa najpre sipajte polovinu svetle smese, preko nje polovinu tamne, a zatim ponovite postupak sa ostatkom svetle i tamne smese kako biste dobili prepoznatljiv šareni uzorak. Kolač stavite u rernu zagrejanu na 180 stepeni i pecite oko 25 minuta, dok lepo ne porumeni i ne odvoji se od ivica kalupa.

mramorni kolač Foto: Printscreen/Youtube/ŠašavaVarjača

Zašto je mramorni kolač toliko popularan?

Tajna dugovečnosti i popularnosti ovog deserta leži u njegovoj jednostavnosti i savršenom balansu ukusa. Spoj mekanog biskvita sa aromom vanile i bogatog čokoladnog dela sa kakaom pruža najbolje od oba sveta, dok njegov prepoznatljiv prošarani uzorak izgleda efektno na svakom stolu bez potrebe za dodatnim ukrašavanjem. Osim toga, sastojke za njegovu pripremu gotovo svako uvek ima u kuhinji, a kolač ostaje mekan i ukusan i dan nakon pečenja.

(Kurir.rs/Tportal)

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