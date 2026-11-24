Miris luka je ostao na dasci za sečenje? Uz ovaj trik nestaje za tren
- Mirisi crnog i belog luka, kao i sirovog mesa, često ostaju na dasci za sečenje i posle običnog pranja.
- Rešenje je limun: dasku istrljati polovinom, ostaviti sok pet minuta, pa oprati toplom vodom i deterdžentom.
- Limun ne dezinfikuje, a dasku sa dubokim urezima, pukotinama ili buđi treba zameniti.
Daska za sečenje koristi se gotovo svakodnevno, ali često se na njoj zadrže mirisi hrane, ostaci namirnica koje se seckaju pa nastaju bakterije i neprijatni mirisi. Posebno su problematični crni i beli luk i sirovo meso, čiji mirisi mogu ostati nakon običnog pranja deterdžentom.
Jednostavan način da osvežite drvenu ili plastičnu dasku jeste korišćenje limuna. Presecite limun na pola i njegovom unutrašnjom stranom dobro istrljajte površinu daske. Ostavite sok da deluje pet minuta, a zatim dasku operite toplom vodom i deterdžentom za sudove i ostavite da se potpuno osuši.
Limunska kiselina pomaže u uklanjanju neprijatnih mirisa, dok trljanje može da pomogne u otpuštanju površinskih ostataka hrane. Ipak, važno je znati da limun nije dezinfekciono sredstvo i ne zamenjuje pravilno pranje. Posebno nakon sečenja sirovog mesa, dasku treba temeljno oprati deterdžentom i toplom vodom, a zatim dobro osušiti.
Ako su na dasci ostali duboki urezi, pukotine ili tragovi buđi, najbolje je da je zamenite.
(Kurir.rs/Najžena)
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