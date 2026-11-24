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Daska za sečenje koristi se gotovo svakodnevno, ali često se na njoj zadrže mirisi hrane, ostaci namirnica koje se seckaju pa nastaju bakterije i neprijatni mirisi. Posebno su problematični crni i beli luk i sirovo meso, čiji mirisi mogu ostati nakon običnog pranja deterdžentom.

Jednostavan način da osvežite drvenu ili plastičnu dasku jeste korišćenje limuna. Presecite limun na pola i njegovom unutrašnjom stranom dobro istrljajte površinu daske. Ostavite sok da deluje pet minuta, a zatim dasku operite toplom vodom i deterdžentom za sudove i ostavite da se potpuno osuši.

Pranje daske za sečenje Foto: Shutterstock

Limunska kiselina pomaže u uklanjanju neprijatnih mirisa, dok trljanje može da pomogne u otpuštanju površinskih ostataka hrane. Ipak, važno je znati da limun nije dezinfekciono sredstvo i ne zamenjuje pravilno pranje. Posebno nakon sečenja sirovog mesa, dasku treba temeljno oprati deterdžentom i toplom vodom, a zatim dobro osušiti.

Ako su na dasci ostali duboki urezi, pukotine ili tragovi buđi, najbolje je da je zamenite.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Kako da operemo drvenu dasku