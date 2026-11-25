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Hrvatska influenserka Nina Skočak tokom boravka u Njujorku posetila je pekaru o kojoj se poslednjih meseci intenzivno raspravlja na društvenim mrežama. Razlog nije neobično pecivo niti ekskluzivna poslastica, već ražani hleb čija vekna košta čak 60 dolara, odnosno oko 6.400 dinara. Uprkos paprenoj ceni, kupci čekaju u redovima kako bi probali proizvod koji se pravi od svega tri osnovna sastojka - brašna, vode i soli.

Nina Skočak u luksuznoj njujorškoj pekari RYE by Martin Auer, u kojoj vekna ražanog hleba košta 60 dolara Foto: TikTok/ninaskocak

Nina je svojim pratiocima na TikToku pokazala kako izgleda kupovina hleba u pekari „RYE by Martin Auer“, smeštenoj u prestižnoj njujorškoj četvrti Soho, gde su austrijski pekari uspeli da jednu od najosnovnijih životnih namirnica pretvore u statusni simbol.

Već po ulasku u lokal jasno je da ovo nije pekara kakvu smo navikli da posećujemo. Umesto vitrina prepunih peciva, kupce dočekuju dizajnerski nameštaj, sveće na stolovima, minimalistički enterijer i klasična muzika. Čitav prostor više podseća na luksuznu umetničku galeriju nego na mesto na kojem se kupuje doručak.

Nina je iskustvo opisala kao nadrealno, a posebno se osvrnula na činjenicu da je čak i hleb postao simbol društvenog statusa.

- Gradovi kao Njujork definitivno imaju klijentelu za ovo, ali da je koncept malo bolestan, da - zaključila je influenserka.

Isti hleb u Austriji košta četiri puta manje

Nina Skočak u luksuznoj njujorškoj pekari RYE by Martin Auer, u kojoj vekna ražanog hleba košta 60 dolara Foto: TikTok/ninaskocak

Iza ovog nesvakidašnjeg gastronomskog koncepta stoje Martin Auer i njegov sin Tim, članovi austrijske porodice iz Graca koja se generacijama bavi pekarskim zanatom.

Svoju prvu američku poslovnicu otvorili su u septembru, a umesto da Njujorčanima ponude širok izbor tradicionalnih austrijskih peciva, odlučili su da celokupan koncept zasnuju na ražanom hlebu od prirodnog kiselog testa.

Međutim, podatak koji je izazvao najviše polemike jeste razlika u ceni između američkog i austrijskog tržišta. Dok u Njujorku vekna košta približno 6.400 dinara, u Austriji se za isti tip hleba izdvaja između 13 i 14 evra, odnosno oko 1.500 do 1.650 dinara.

Zanimljivo je da američka verzija ne sadrži nikakve posebne luksuzne sastojke koji bi opravdali toliku razliku. Na cenu utiču troškovi poslovanja na Menhetnu, zakup prostora, plate zaposlenih, uvoz organskog brašna iz Austrije, ali i način na koji je proizvod predstavljen kupcima.

Za jednu veknu potrebno je više od 30 sati

Nina Skočak u luksuznoj njujorškoj pekari RYE by Martin Auer, u kojoj vekna ražanog hleba košta 60 dolara Foto: TikTok/ninaskocak

Iako spisak sastojaka deluje gotovo banalno, priprema ovog hleba zahteva mnogo vremena i strpljenja.

Prirodno kiselo testo svakodnevno se neguje, dok proces fermentacije traje približno 24 sata. Testo prolazi kroz nekoliko faza mešenja, oblikovanja i odmaranja pre nego što završi u peći.

Ni nakon pečenja posao nije završen. Vekna mora da odstoji još najmanje osam do 12 sati pre nego što bude spremna za sečenje i posluživanje..:

Gotov hleb težak je oko kilogram i po, a posetioci pekare mogu da posmatraju čitav proces pripreme i oblikovanja testa.

Za kupce kojima je 6.400 dinara ipak previše za jednu veknu, porodica Auer osmislila je i nešto pristupačnije mogućnosti:

Cela vekna - oko 6.400 dinara

Polovina vekne - oko 3.200 dinara

Četvrtina vekne - oko 1.600 dinara

U ponudi su i pojedinačne kriške sa različitim slatkim i slanim namazima.

Kada je i hleb postao pitanje prestiža?

Njujorška četvrt Soho, nekada poznata kao stecište umetnika i boema, danas je jedna od najprestižnijih gradskih adresa, prepuna luksuznih butika, ekskluzivnih restorana i dizajnerskih salona.

U takvom okruženju austrijska porodica pronašla je idealno tržište za svoj proizvod. Kupcima ne prodaju samo hleb, već i iskustvo kupovine, priču o porodičnoj tradiciji i osećaj ekskluzivnosti.

Upravo je to i podelilo javnost. Dok jedni smatraju da dugotrajan proces proizvodnje, kvalitetni sastojci i vrhunski pekarski zanat zaslužuju visoku cenu, drugi se pitaju kada je najobičnija vekna hleba postala luksuz rezervisan za one sa dubokim džepom.

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