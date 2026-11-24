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Poznata ruska astrologinja Tamara Globa savetuje pripadnicima jednog znaka da dobro razmisle kome poklanjaju svoje poverenje, ali i da ne zanemare porodicu i emotivne odnose.

Tamara Globa Foto: printscreen/youtube/Историс - Откройте, Давид!

Kraj novembra mogao bi da donese neprijatna iznenađenja za Strelčeve. Prema prognozi poznate astrologinje Tamare Globe, pripadnici ovog znaka trebalo bi da budu posebno oprezni kada je reč o ljudima iz njihovog bliskog okruženja, starim poznanicima i kolegama.

Kako je ona navela u obraćanju na svom Jutjub kanalu, tokom ovog perioda mogle bi da kruže različite glasine o Strelčevima. Ipak, savetuje im da ne troše energiju na svaku neprijatnu reč i ne ulaze u rasprave sa ljudima koji pokušavaju da ih isprovociraju. Mnogo je važnije da prepoznaju ko im je zaista prijatelj, a ko se samo tako predstavlja.

Posebno bi trebalo da obrate pažnju na poslovne odnose koji traju godinama. Ukoliko zajednički projekti više ne donose rezultate, a umesto podrške osećaju da ih neko ogovara, kritikuje ili im narušava ugled iza leđa, možda je vreme da preispitaju takvu saradnju. Globa smatra da Strelčevi ne bi trebalo da ostaju u odnosima koji im oduzimaju energiju, a ne donose ništa dobro.

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Ipak, kraj novembra neće biti obeležen samo poslovnim izazovima. Pred pripadnicima ovog znaka je dinamičan period, sa brojnim obavezama i putovanjima, uključujući i ona na veće udaljenosti. Takav tempo mogao bi da ih iscrpi, zbog čega je važno da pažljivo rasporede svoje vreme i energiju.

Podršku bi mogli da pronađu u ljudima koji ih iskreno vole. Posebno se izdvajaju prijateljice, žene iz njihovog okruženja i stari poznanici kojima mogu da veruju. Njihovi saveti mogli bi da budu dragoceni u trenucima kada budu morali da donesu važne odluke.

Promene su moguće i na emotivnom planu. Prema prognozi astrologinje, Strelčevi bi trebalo da obrate više pažnje na lične odnose, ali i na događaje koji se tiču njihove dece. Porodične obaveze ne bi trebalo da stavljaju u drugi plan, čak ni kada im poslovni život bude oduzimao gotovo svo slobodno vreme.

Foto: Printscreen/YOTUUBE

- Promene dolaze, a tiču se ličnih odnosa i poslova. Ne zanemarujte porodične obaveze - poručila je Tamara Globa.

Njena poruka za Strelčeve u završnici novembra jeste da pažljivo biraju ljude kojima veruju, ne dozvole da ih tuđe priče izbace iz ravnoteže i više pažnje posvete onima koji su im zaista važni. Ponekad je, kako se može zaključiti iz njene prognoze, upravo udaljavanje od pogrešnih ljudi prvi korak ka pozitivnim promenama.

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