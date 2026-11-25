

Umesto obične vode, za prelivanje mesa tokom pečenja možete koristiti domaći bujon, koji će svinjetini dati bogatiju aromu i puniji ukus.

Potrebni sastojci:

- 1 l vode

- 1 glavica crnog luka

- 2 šargarepe

- 2 čena belog luka

- 1 manji koren peršuna

- Komad korena celera

- 1 lovorov list

- Nekoliko zrna bibera

- Malo soli

- Mesnate kosti (po želji)

Priprema:

Povrće očistite, isecite na krupnije komade i stavite u šerpu. Dodajte začine i po želji mesnate kosti, pa sve prelijte hladnom vodom. Kada voda proključa, smanjite temperaturu i ostavite da se lagano kuva oko sat vremena, odnosno dva sata ako koristite kosti.

Gotov bujon procedite kroz sitnu cediljku i koristite za podlivanje pečenja. Vodite računa da ne bude previše slan, jer je meso već začinjeno, a tečnost će tokom pečenja isparavati.