Praseće pečenje iz rerne kao iz najbolje pečenjare: Spolja hrskavo, iznutra sočno, a tajna je u 2 sastojka
- Praseće pečenje iz rerne pravi se od svinjskog buta, soli i šećera, uz kratko mariniranje pre pečenja.
- Meso se prvo peče na 250 stepeni do zapečene korice, a zatim na 130 stepeni do tri sata, uz povremeno podlivanje.
- Za sočnost je važno da pečenje odstoji 10 do 15 minuta pre sečenja, a može se proveriti i kuhinjskim termometrom.
Za ukusno domaće pečenje nije vam potreban ražanj, niti posebno kulinarsko umeće. Uz dobar komad svinjskog mesa, jednostavnu marinadu i pravilno podešenu temperaturu rerne možete pripremiti specijalitet dostojan praznične trpeze.
Tajna ovog recepta krije se u kombinaciji soli i šećera, kao i pečenju na dve različite temperature. Dok visoka temperatura doprinosi stvaranju zapečene korice, postepeno pečenje na slabijoj vatri omogućava mesu da omekša.
Ovako pripremljeno praseće pečenje odličan je izbor za nedeljni ručak, porodična okupljanja i dane kada imate dovoljno vremena da se posvetite pripremi hrane.
Potrebni sastojci:
- 500 g svinjskog buta u jednom komadu (ili veće parče, po želji)
- 4 g soli
- 30 g šećera
- Malo vode ili bujona
- Malo svinjske masti (po želji)
Umesto obične vode, za prelivanje mesa tokom pečenja možete koristiti domaći bujon, koji će svinjetini dati bogatiju aromu i puniji ukus.
Potrebni sastojci:
- 1 l vode
- 1 glavica crnog luka
- 2 šargarepe
- 2 čena belog luka
- 1 manji koren peršuna
- Komad korena celera
- 1 lovorov list
- Nekoliko zrna bibera
- Malo soli
- Mesnate kosti (po želji)
Priprema:
Povrće očistite, isecite na krupnije komade i stavite u šerpu. Dodajte začine i po želji mesnate kosti, pa sve prelijte hladnom vodom. Kada voda proključa, smanjite temperaturu i ostavite da se lagano kuva oko sat vremena, odnosno dva sata ako koristite kosti.
Gotov bujon procedite kroz sitnu cediljku i koristite za podlivanje pečenja. Vodite računa da ne bude previše slan, jer je meso već začinjeno, a tečnost će tokom pečenja isparavati.
Priprema:
- Svinjski but osušite papirnim ubrusom, a zatim ga sa svih strana ravnomerno natrljajte mešavinom soli i šećera. Začinjeno meso prebacite u odgovarajuću posudu, prekrijte providnom folijom i ostavite u frižideru najmanje sat vremena. Ukoliko vam vreme dozvoljava, meso možete ostaviti da se marinira preko noći.
- Rernu zagrejte na 250 stepeni. U posudu za pečenje po želji dodajte malo ulja ili svinjske masti, pa stavite marinirano meso. Pecite ga do 30 minuta, vodeći računa da korica zbog šećera ne zagori.
- Nakon toga smanjite temperaturu na 130 stepeni i nastavite sa laganim pečenjem do tri sata, u zavisnosti od debljine komada mesa.
- Na svakih pola sata u posudu dolijte malo vode ili bujona, a meso povremeno prelivajte sokovima koje je pustilo tokom pečenja. Na taj način smanjićete mogućnost da se isuši.
- Najpouzdaniji način da proverite da li je meso gotovo jeste kuhinjski termometar. Unutrašnja temperatura celog komada svinjetine treba da dostigne najmanje 63 stepena, uz najmanje tri minuta odmaranja.
- Kada je pečenje gotovo, izvadite ga iz rerne i ostavite da odstoji 10 do 15 minuta pre sečenja. Ovaj korak je posebno važan jer doprinosi tome da meso zadrži sočnost.
- Isecite ga na tanke kriške i poslužite uz svežu kupus salatu, rendani ren, pečeni krompir ili prilog po želji.
Kako da znate da je meso pečeno bez termometra?
Ukoliko nemate kuhinjski termometar, postoji nekoliko pokazatelja na osnovu kojih možete okvirno proceniti da li je pečenje gotovo:
- Proverite sokove iz mesa: Zabodite tanak nož u najdeblji deo pečenja. Bistri sokovi mogu biti pokazatelj da je meso gotovo.
- Obratite pažnju na teksturu: Viljuška ili tanak nož trebalo bi da relativno lako prolaze kroz meso.
- Proverite unutrašnjost: Napravite mali rez na najdebljem delu mesa. Unutrašnjost ne bi trebalo da ima sirovu, staklastu teksturu.
- Obratite pažnju na koricu: Ravnomerno zapečena, zlatnosmeđa površina pokazatelj je da se meso lepo zapeklo spolja, ali ne garantuje da je gotovo iznutra.
Mali trik za još ukusnije pečenje
Ukoliko želite pravu hrskavu kožicu, prilikom kupovine birajte svinjski but sa kožom i tankim slojem masnoće. Masnoća će se tokom pečenja postepeno topiti, dajući mesu dodatnu aromu.
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