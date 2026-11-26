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Među sitnim kolačima koji su decenijama krasili slavske i praznične trpeze posebno mesto zauzimaju starinske oblande sa čokoladnim filom. Domaćice ih rado pripremaju jer su izdašne, ne zahtevaju pečenje, a od svega nekoliko pristupačnih sastojaka dobija se puna tacna ukusnih zalogaja.

Za razliku od tradicionalnih oblandi sa mlekom i šećerom, čiji fil zahteva dugo kuvanje, ova varijanta priprema se znatno brže. Mleveni keks daje filu potrebnu gustinu, orasi obogaćuju njegov ukus, dok čokolada doprinosi prepoznatljivoj aromi.

Posebna pogodnost ovog recepta jeste što se količina mleka i šećera meri običnom supenom kašikom, a za pripremu fila potrebno je svega desetak minuta.

Foto: Kitch Bain / Alamy / Profimedia

Potrebni sastojci: 24 kašike mleka

24 kašike šećera

250 g margarina

200 g mlevenog keksa

3 kašike mlevenih oraha

50 g čokolade za kuvanje

1 pakovanje oblandi Priprema:

Starinske čokoladne oblande sa mlevenim keksom i orasima Foto: Printscreen/Youtube/Jednostavna kuhinja

U šerpu sipajte mleko, dodajte šećer i margarin prethodno isečen na manje komade. Zagrevajte na umerenoj temperaturi uz povremeno mešanje, sve dok se margarin i šećer ne istope, a smesa ne proključa. Dodajte čokoladu izlomljenu na kockice i nastavite da mešate dok ne dobijete glatku, ujednačenu smesu. Šerpu sklonite sa ringle, pa umešajte mleveni keks i orahe. Dobro sjedinite sastojke, vodeći računa da fil bude dovoljno gust da ne curi između listova, ali i dovoljno mekan da se lako razmazuje. Prvi list oblande položite na ravnu površinu, tako da strana sa krupnijim udubljenjima bude okrenuta nagore. Premažite ga toplim filom, poklopite sledećim listom i ponavljajte postupak dok ne utrošite pripremljenu smesu. Poslednji list ostavite nepremazan. Prekrijte oblande papirom za pečenje, preko njega stavite ravnu dasku ili pleh, a zatim ih opteretite težim predmetom kako bi se svi slojevi lepo povezali. Ostavite kolač nekoliko sati na hladnom mestu, a najbolje preko noći. Kada se fil potpuno stegne, oblande oštrim nožem isecite na štanglice, kocke ili rombove. Kako da se oblande ne odvajaju prilikom sečenja?

Starinske čokoladne oblande sa mlevenim keksom i orasima Foto: Printscreen/Youtube/Jednostavna kuhinja

Jedna od najčešćih grešaka prilikom pripreme ovog kolača jeste čekanje da se fil potpuno ohladi pre premazivanja. Hladan fil teže se razmazuje, zbog čega se listovi ne povezuju ravnomerno.

Oblande zato filujte dok je smesa još topla, ali ne vrela, kako listovi ne bi previše omekšali. Nadjev rasporedite u ravnomernim slojevima, posebno vodeći računa da premažete ivice i uglove.

Za uredne štanglice koristite oštar nož i secite tek kada se kolač potpuno ohladi i stegne. Oblande čuvajte u dobro zatvorenoj posudi u frižideru, kako se ne bi isušile ili poprimile mirise drugih namirnica.

Kako napraviti posne oblande?

Ovaj recept lako možete prilagoditi i posnoj trpezi, što je posebno praktično tokom sezone slava i Božićnog posta.

Obično mleko zamenite biljnom alternativom, a prilikom kupovine margarina, mlevenog keksa, oblandi i čokolade za kuvanje proverite deklaraciju kako biste bili sigurni da ne sadrže sastojke životinjskog porekla. Ostatak postupka pripreme ostaje isti.

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