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Mark Breket, osnivač i direktor Centra za emocionalnu inteligenciju u okviru Univerziteta Jejl, nedavno je gostovao u popularnom podkastu "Relearn with Kash", govoreći o tome kako emocije oblikuju naše odnose. Posebnu pažnju posvetio je temi toksičnih ljudi i kako se nositi sa njima, te kako im nametnuti granice.

Emocionalna inteligencija je jedno od najjačih aduta čoveka u uspostavljanju čvrstih i zdravih međuljudskih odnosa, ali i naše glavno oružje kada imamo posla sa negativnim ljudima. Breket je jednom izjavom u gorepomenutom podkastu digao prilično puno prašine, dajući prilično neočekivan savet o tome kako postupiti prema toksičnim osobama.

"Najviše emocionalno inteligentna stvar koju možete da uradite u odnosu sa toksičnom odnosom jeste da budete grubi prema njoj", izjavio je Breket.

Okrutnost - ne, čvrstina - da

U čemu je suština? Grubost u Breketovoj ideji ne podrazumeva okrutnost ili spuštanje na nivo toksične osobe, već stavlja akcenat na postavljanje jasnih granica, regulisanje emocija i povlačenje iz situacije.

Važno je shvatiti da biti emocionalno inteligentan ne znači biti preterano ljubazan, pasivan ili trpeti loše postupanje. Upravo suprotno; emocionalni inteligenti ljudi u stanju su da se direktno i čvrsto založe za sebe. Oni umeju da drugima jasno stave do znanja da sa njima ne može da se razgovara na drzak način, a da pritom ne postanu uvredljivi ili nasilni.

Umesto pravdanja, napustite interakciju sa toksičnom osobom

Kada vas napadne toksična osoba, instinkt većine ljudi je da se brane i pravdaju. "Raspravljanje i uzvraćanje je upravo ono što toksična osoba želi", ističe Breket, i savetuje potpuno drugačiji pristup – jednostavno napuštanje toksične interacije ili odbijanje da se u njoj učestvuje. Tako ćete sačuvati svoj mir, a druga strana ostaće bez publike.

Ključni pristup ovog stručnjaka u suočavanju sa teškim interakcijama, a posledično i emocijama, pre svega uključuje prepoznavanje toga šta osećate pre nego što zapravo reagujete. Kada jednom uspete da prepoznate šta osećate, konačno imate mogućnost da izaberete šta ćete sa tim osećanjem učiniti.

Sledeći korak je da napravite pauzu – kada osetite snažnu emocionalnu uznemirenost, zastanite. To će vam omogućiti da odaberete svoj odgovor svesno, umesto da budete uvučeni u svađu. I na kraju ponašajte se kao "naučnik za emocije". Posmatrajte emocije kao informacije, umesto da osuđujete sebe i dozvolite da vas neku uključi u eskalaciju sukoba koji je sam izazvao.

(Kurir.rs/Žena)

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