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Božićni post počinje 28. novembra i trajaće sve do 7. januara 2027. godine. Zato nije na odmet da na vreme osmislite posni jelovnik, kako biste jeli raznovrsno i unosili sve potrebne sastojke.

Zato smo vam za danas pripremili recept za posnu musaku sa sočivom i povrćem, koji je odlična varijanta za ukusan i zasitan ručak.

Priprema uopšte nije komplikovana, a sigurni smo da ćete ovu musaku spremati i van posta.

Sastojci:



1 kg krompira

1 šolja crvenog sočiva

2 veće šargarepe

1 veći praziluk

3 čena belog luka

2 kašike maslinovog ulja

1 kašičica aleve paprike

prstohvat majčine dušice

So i biber po ukusu

Voda ili posna povrtna supa po potrebi

1 kašika brašna

150 ml nezaslađenog biljnog mleka ili vode

Musaka sa krompirom Foto: Galina Mikhalishina / Alamy / Profimedia

Priprema:

Crveno sočivo isperite hladnom vodom, pa stavite u šerpu i prelijte sa 4 dcl vode. Kuvajte 10 do15 minuta, dok ne omekša, ali pazite da se potpuno ne raskuva. Onda procedite višak tečnosti i ostavite sa strane.

Očistite praziluk i isecite na tanke kolutove, šargarepu izrendajte krupnije, a beli luk sitno iseckajte.

Izdinstajte praziluk na maslinovom ulju nekoliko minuta, pa dodajte šargarepu i beli luk. Nastavite dinstanje još 5 do 7 minuta, dok povrće ne omekša.

U pripremljeno povrće dodajte kuvano sočivo, alevu papriku, majčinu dušicu, so i biber. Sipajte nekoliko kašika vode ili povrtne supe, promešajte i kratko prodinstajte. Nadev treba da ostane sočan, ali bez viška tečnosti.

Onda oljuštite krompir i isecite na tanke kolutove. Vatrostalnu posudu premažite uljem, pa poređajte trećinu krompira.

Preko rasporedite polovinu nadeva, zatim ponovite slojeve i završite preostalim krompirom.

Sipajte preko 100 ml vode ili povrtne supe.

Napravite preliv što ćete brašno kratko da zagrejete, pa postepeno dodajte biljno mleko ili vodu, neprestano mešajući.

Treba da dobijete gladak, blago zgusnut preliv bez grudvica, posolite ga i ravnomerno prelijte preko musake.

Posudu pokrijte aluminijumskom folijom i pecite u rerni zagrejanoj na 200 stepeni. Nakon 40 minuta uklonite foliju i nastavite da pečete musaku još 15 do 20 minuta, dok krompir ne omekša, a površina ne porumeni.

Pečenu musaku ostavite da odmori 10 minuta pre sečenja, kako bi se slojevi povezali i porcije lakše servirale.

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