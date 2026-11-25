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Posle slave često ostane dosta hrane, a posebno pečenja. Ipak, nije svejedno koliko dugo meso čuvate u frižideru, niti je dovoljno samo da ga poklopite i ostavite na polici. Da bi ostalo bezbedno za jelo, važno je da slavsko pečenje posle ručka pravilno spakujete.

Koliko dana pečenje može da stoji u frižideru?

Pečeno meso, bilo da je u pitanju svinjetina, teletina ili piletina, može da se čuva u frižideru tri do četiri dana, pod uslovom da je temperatura 4 stepena ili niža.

Najvažnije je da pečenje ne ostane satima na stolu tokom proslave slave. U frižider bi trebalo da ga odložite najkasnije dva sata nakon serviranja. Ako je u prostoriji veoma toplo, taj period se skraćuje na jedan sat.

Pre odlaganja meso isecite na manje komade, odvojite od kostiju i rasporedite u plitke posude sa poklopcem. Tako će se brže ohladiti, a zauzeće manje mesta u frižideru.

Koliko pečenje može da stoji u frižideru Foto: Tatjana Stamenković

Koliko dugo pečenje može da stoji u zamrzivaču?

Ako znate da ostatke nećete pojesti u narednih nekoliko dana, zamrzivač je mnogo bolje rešenje. Pečeno meso može da se zamrzne i sačuva za neki drugi ručak.

Preporuka je da se kuvano i pečeno meso u zamrzivaču čuva dva do šest meseci radi očuvanja najboljeg kvaliteta.

Najbolje je da ga podelite na porcije koje ćete kasnije koristiti za jedan obrok. Svaku porciju stavite u kesu za zamrzavanje ili dobro zatvorenu posudu, istisnite višak vazduha i napišite datum zamrzavanja. Tako nećete morati da odmrzavate celu količinu kada vam zatreba samo nekoliko parčića.

Kako pravilno odmrznuti pečenje?

Kada poželite ponovo da poslužite pečenje, nemojte ga ostavljati na kuhinjskom pultu da se odmrzava satima. Najbezbednije je da ga prebacite iz zamrzivača u frižider i ostavite da se postepeno odmrzne.

Možete koristiti i mikrotalasnu, ali meso nakon toga treba odmah dobro zagrejati. Prilikom podgrevanja, unutrašnja temperatura treba da dostigne 74 stepena.

(Kurir.rs/Najžena)

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